Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για μία πραγματικά ιδιαίτερη περίπτωση στον Ολυμπιακό.

Στο αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Περιστέρι είναι πολύ πιθανό να παίξει βασικός ο Στρεφέτσα, με τον Βραζιλιάνο τέλος πάντων να παίρνει χρόνο συμμετοχής όπως κι αν έχει.

Να καταγράψουμε λοιπόν, αρχικά, ότι εδώ και κάμποσο καιρό ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει επανειλημμένως θέση βασικού στο πιο ακριβό μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο Στρεφέτσα ήταν στην αρχική ενδεκάδα και στο Αγρίνιο (1-0) και στο Χαριλάου (0-0), αλλά και στα παιχνίδια στο Καραϊσκάκη με την Κηφισιά (1-1) και τον ΟΦΗ (3-0). Μιλάμε δηλαδή για παρουσία βασικού και στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Ναι, έχει παίξει ρόλο στη συγκεκριμένη εξέλιξη ότι ο Ποντένσε έχει βγάλει μικροτραυματισμούς, που του έχουν στερήσει τη συμμετοχή σε αρκετά ματς τελευταία, όμως στο ποδόσφαιρο κάπως έτσι γίνεται, για κάποιο λόγο δεν παίζει ένας παίκτης και τη θέση του παίρνει κάποιος άλλος. Σημασία έχει ότι ο Στρεφέτσα ήταν βασικός και στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού. Με μία εξτρά διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε-στα τρία από τα τέσσερα έγινε αλλαγή στο 60ο λεπτό. Έπαιξε ως το τέλος μόνο στο ένα, με τον ΟΦΗ, και μάλιστα σε αυτό είναι που σκόραρε κιόλας, στο 63ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του αντίπαλου γκολκίπερ.

Εάν θέλουμε να κρίνουμε την εικόνα του σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ως βασικός, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κακός δεν ήταν, αλλά σίγουρα δεν ήταν και καλός. Με την επιπρόσθετη διαπίστωση ότι και στα άλλα παιχνίδια στα οποία είχε παίξει βασικός, προς την αρχή της σεζόν, και τότε τη διαφορά δεν την είχε κάνει. Κι αναφέρομαι σε εκείνα με την Πάφο (0-0), στη Λεωφόρο (1-1) και με τον Λεβαδειακό (3-2), στα οποία επίσης είχε γίνει αλλαγή, από το ημίχρονο κιόλας στον αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ και γύρω στο 65’ στα άλλα δύο παιχνίδια.

Άρα, έχουμε εφτά παιχνίδια, έξι πρωταθλήματος κι ένα Τσάμπιονς Λιγκ, στα οποία ο Στρεφέτσα έχει ξεκινήσει βασικός, συν ένα Κυπέλλου, στο 5-0 επί του Βόλου, που μάλλον ήταν και το μοναδικό στο οποίο πραγματικά είχε διακριθεί, έχοντας δύο ασίστ. Και τα στατιστικά του, άλλωστε, λένε πολλά: Σε αυτά τα εφτά παιχνίδια για το πρωτάθλημα και την Ευρώπη έχει στο ενεργητικό του εκείνο το εύκολο γκολ από την πάσα πάνω του από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και μηδέν ασίστ.

Ποιο είναι το περίεργο με τον Στρεφέτσα: Είναι σαφώς καλύτερος, πολύ καλύτερος, όταν μπαίνει ως αλλαγή! Κάτι που επίσης αποτυπώνεται από τα στατιστικά του, καθώς τουλάχιστον έχει τρεις ασίστ: Με τη Ρεάλ (3-4) στο Τσάμπιονς Λιγκ, στον Βόλο (2-0) στο πρωτάθλημα και τέλος πάντων και με την Σύρο (5-2) στο Κύπελλο. Και θα είχε και γκολ παίζοντας ως αλλαγή, αν δεν είχε την ατυχία να πάει η μπάλα στο δοκάρι στο παιχνίδι με την Κηφισιά (3-1) στη Νεάπολη.

Πραγματικά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι πολύ πιο αποδοτικός όταν έρχεται από τον πάγκο, όπως το είδαμε εξάλλου και στο Σούπερ Καπ, που μπήκε στο 12΄της παράτασης και πρόλαβε κι έκλεψε τόσες μπάλες όσες δεν είχε κλέψει κανείς από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έπαιξαν από τη θέση 8 και πάνω σε όλο το παιχνίδι, ενώ μία μακρινή, 40άρα πάσα του προς τον Γιαζίτσι ήταν πανέξυπνη και για πολύ λίγο δεν έφερε και δεύτερο γκολ από τον Τούρκο.

Κοιτάξτε, μην το υποτιμάμε αυτό: Κάθε ομάδα θέλει να έχει έναν ακραίο κυνηγό, να μπαίνει και να αλλάζει το παιχνίδι, να δίνει βοήθειες με το παραγωγικό του παιχνίδι. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πόσο σοφό είναι να δίνεις 5 εκ. Ευρώ για να πάρεις έναν εξτρέμ που σου παίζει καλύτερα ως αλλαγή παρά ως βασικός, είναι μία άλλη κουβέντα.

Να δούμε μήπως ο Στρεφέτσα ακολουθήσει τα ίχνη του…Μουζακίτη! Πού κολλάει ο Μουζακίτης με τον Στρεφέτσα; Για μήνες ολόκληρους, από την περασμένη άνοιξη, έως και τις αρχές του περασμένου φθινόπωρου, ήταν καλός μόνο όταν έμπαινε αλλαγή! Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, βρήκε ακόμη καλύτερα τα πατήματα του και κέρδισε πάλι τη θέση του στην ενδεκάδα με σταθερά καλή απόδοση.

Λεπτομέρεια η λέξη «πάλι»: Διότι ο Μουζακίτης μας είχε αποδείξει, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περσινής σεζόν, μέχρι και τον Ιανουάριο περίπου, ότι μπορούσε να διακρίνεται στον Ολυμπιακό σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας. Από τον Στρεφέτσα ακόμη δεν το έχουμε δει αυτό.

Ακόμη και σε ένα παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (5-0) στο Καραϊσκάκη, στην αρχή της σεζόν, όταν είχε παίξει πάνω από 75 λεπτά, μπαίνοντας αλλαγή μόλις στο 18’ στη θέση του τραυματία Ζέλσον, καλά δεν είχε πάει. Παίζοντας ουσιαστικά ως βασικός εκείνη την ημέρα.

Άσχετο: Τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού αλλάζουν πολύ εύκολα ακόμη και σε επίπεδο σκέψεων αυτό το διάστημα. Πέφτουν διάφορα πράγματα στο τραπέζι, αλλά χωρίς οριστικές αποφάσεις. Οπότε δεδομένο δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα. Είναι πολύ…δυναμικά τα πράγματα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν κάτι είναι λίγο ευχάριστο στις στημένες φάσεις του Ολυμπιακού, έχει να κάνει με τη βελτίωση του Μουζακίτη σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε καλύτερα κτυπήματα από πλευράς του αριστεροπόδαρου, όπως για παράδειγμα στο Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ, που είχε δύο κόρνερ από τα οποία προέκυψαν καλές τελικές, αλλά και το φάουλ από το οποίο προέκυψε το δεύτερο γκολ. Αντιθέτως, οι απευθείας εκτελέσεις των φάουλ που επιχειρεί παραμένουν σε πολύ μέτριο επίπεδο.

Παρεμπιπτόντως, ενώ ο Μούζα καταφέρνει και περνάει καλές πάσες μπροστά, ενίοτε και για φάσεις-γκολ, ενίοτε ακόμη και έχοντας κλέψει προηγουμένως μπάλες, θα πρέπει να προσέξει πολύ ένα κομμάτι: να μην χάνει εύκολα μπάλες, π.χ. από επιπόλαια κοντρόλ, και να μην κάνει πάσες με ρίσκο προς τα πίσω, στην άμυνα. Εκεί έχει ένα θεματάκι και πρέπει να το φτιάξει. Γιατί μία λάθος από το εξαροοκτάρι μπορεί να είναι καταστροφικό έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, ψηλά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍