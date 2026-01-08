Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ είναι ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς και πλέον επισημοποιήθηκε η έναρξη της συνεργασίας των δυο παικτών.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ είναι ο νέος δεξιός μπακ της Κηφισιάς και πλέον είναι επίσημο. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Αφρικανό μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε με εξάμηνο δανεισμό από την Κλερμόν.

Πρόκειται για 21χρονο, τρεις φορές διεθνή με το Μάλι, δεξιό μπακ - χαφ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας. Είναι σε εξαιρετική ηλικία και σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία είναι στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ εδώ και τρία χρόνια που αγωνίζεται στην Κλερμόν είναι βασικός σε Ligue 1 και Ligue 2, την τελευταία διετία.

Ο Κονατέ έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έχει αγωνιστεί σε 16 από τις 18 αγωνιστικές της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος. Ο ακραίος μπακ από το Μάλι θα πλαισιώσει τον Νταβίντ Σιμόν στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ δεν έχει τελειώσει η περίπτωση του Τόμας Σάντος, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Γκέτεμποργκ στο τέλος της σεζόν.

Μετά τον Κονατέ σειρά παίρνει η αγορά του Δημήτρη Θεοδωρίδη από την Ντε Γκράαφσαπ, ενώ κάτοικος Βορείων Προαστίων αναμένεται να γίνει και ο Μιγκέλ Ταβάρες του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Cheick Oumar Konaté, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 2 Απριλίου 2004, στο Bamako του Μάλι, ο Cheick Oumar Konaté ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της JMG Bamako. Το 2022 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Clermont B.

Οι καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τον γαλλικό σύλλογο είχαν ως αποτέλεσμα την «προαγωγή» στην πρώτη ομάδα, με την οποία έχει ήδη καταγράψει 78 συμμετοχές σε τρία χρόνια.

Με τα χρώματα της Clermont αγωνίστηκε μάλιστα το 2023/24 στη Ligue 1 της Γαλλίας (19 συμμετοχές). Τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει μετρήσει 16 συμμετοχές στη Ligue 2.

Ο Cheick Oumar Konaté είναι διεθνής με το Μάλι, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στις 19 Νοεμβρίου 2024.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».