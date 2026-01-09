ΑΕΛ Novibet: Χωρίς Αποστολάκη αλλά με Μασόν κόντρα στην Κηφισιά
Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε το πρωί της Παρασκευής (09/01) την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Νεάπολη (10/01, 17:00), και ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς για τη 16η «στροφή» του πρωταθλήματος. Ο Σάββας Παντελίδης θα έχει διαθέσιμους 20 παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των «βυσσινί»,Ιβάν Μασόν, με τους Μελίσσα, Αναγνωστόπουλο, Μασόν, Γκρόζο, Φερίγκρα, Παντελάκη, Ηλιάδη, Δεληγιαννίδη, Κοσονού, Σουρλή, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Παυλή, Χατζηστραβό, Σαγάλ, Τούπτα, Δημηνίκο, Γκαράτε, Μούργο και Πασά να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή
Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο παίκτες που ταλαιπωρούνται από ίωση, τους Θοδωρή Βενετικίδη και Πασχάλη Στάικο, ενώ ο Κώστας Αποστολάκης και ο Εμάνουελ Βινιάτο είναι τραυματίες. Επιπλέον, εκτός βρίσκονται οι υπό παραχώρηση Θανάσης Παπαγεωργίου, Λούκα Αντράντα και Κινγκ Φαϊζάλ.
