ΑΕΚ για διπλό εκεί που δεν τα κατάφεραν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ένωσης στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον πιο... γεμάτο πλέον και έτοιμο Άρη...

Απόλυτα δικαιολογημένα υπήρξε ενθουσιασμός στον κόσμο της ΑΕΚ με τις πρώτες, γρήγορες και ουσιαστικές, κινήσεις ενίσχυσης στη μεταγραφική περίοδο που επί της ουσίας μια εβδομάδα έχει αρχίσει και υπάρχει μπροστά μας σχεδόν ένας ολόκληρος μήνας για... business! Βάση προγραμματισμού (και όχι προσωπικών επιθυμιών του κάθε ένα από εμάς και ...εμού του ιδίου) η Ένωση έψαχνε τρία κομμάτι σχετικά με το παζλ ενίσχυσης την περίοδο του χειμώνα και όλα στον άξονα: στόπερ συμπληρωματικό, ικανό και με προοπτική (το οποίο θα δύναται να παίξει αν και όποτε χρειαστεί δεξί μπακ), φορ αποτελεσματικό στο κουτί του αντιπάλου και φυσικά ένα 6άρι ...μπαλάτο! Ριμπάλτα και Νίκολιτς είχαν συζητήσει, αναλύσει και συναποφασίσει για να κινηθούν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και αποδείχθηκε ήδη από τις πρώτες δυο προσθήκες οι οποίες ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν και έψαχναν οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Για τον λόγο αυτό προέκυψε και μεγάλος ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων της ΑΕΚ γεγονός επαναλαμβάνω απόλυτα δικαιολογημένο. Άσχετα με το αν στο χορτάρι το αποτέλεσμα θα είναι σούπερ, ή κακό, για τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ, μιας και κανείς δεν γνωρίζει να αποδείξει προτού παίξει στο γήπεδο ένας ποδοσφαιριστής αν θα βγει η μεταγραφή του στην ομάδα που πήγε, ή όχι. Ωστόσο πρέπει να σημειώνεται από πριν αν προκύπτει ανταπόκριση στα χαρακτηριστικά και τα ζητούμενα της αναζήτησης του διευθυντή ποδοσφαίρου και του προπονητή, στην περίπτωσή μας, των Ριμπάλτα και Νίκολιτς! Σε ότι αφορά, τόσο στον 20διεθνή Βούλγαρο στόπερ, όσο και στον 31 ετών επίσης διεθνή Ούγγρο φορ, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πως αποκτήθηκαν από τον Δικέφαλο δυο παίκτες οι οποίοι ανταποκρίνονται απόλυτα σε αυτό που έψαχναν ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου και ο Σέρβος προπονητής...

Απομένει το τελευταίο κομμάτι του παζλ του βασικού προγραμματισμού, ο μέσος, το 6αρι που θα είναι aggressive, θα δύναται να παίξει-βγάλει σωστά την μπάλα μπροστά, να κουμπώσει με τους Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλο, μιας και η πραγματικότητα είναι πως ο Γκρούγιτς δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να του δίνει φανέλα βασικού στα δεύτερης ταχύτητας και βαθμού δυσκολίας ματς! Η ΑΕΚ δεν (υπάρχει και λόγος να...) βιάζεται για τον αμυντικό μέσο και θα επιδιώξει να τελειώσει τη συγκεκριμένη κίνηση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, αν καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, για να είμαστε ξεκάθαροι. Από σήμερα και έως την επόμενη διακοπή, η υπόθεση της προσθήκης (σημαντικής σίγουρα) του μέσου, θα πρέπει να απασχολεί την καθημερινότητα της Ένωσης ελάχιστα έως και καθόλου, τουλάχιστον μέχρι να γίνει.

Αυτό το σημειώνω διότι φτάσαμε επί της ουσίας στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και για την ΑΕΚ: την Κυριακή οι πρωτοπόροι θα παίξουν στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη με την υποχρέωση για διπλό σε μία έδρα, αξίζει να θυμίσω σε τούτο το σημείο, όπου δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ παρακαλώ (ο τελευταίος για το Κύπελλο)! Μάλιστα οι τρεις συγκεκριμένες ομάδες δεν τα κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο "Χαρίλαου" με τον Άρη να αγωνίζεται απέναντί τους με 11αδα ανάγκης και με 5 εως 7 απουσίες με όλους τους παραπάνω αντίπαλους. Κάτι που τώρα και απέναντι στην ΑΕΚ δεν ισχύει μιας και αναμενόμενα η ομάδα του Χιμένεθ στη διακοπή είχε σημαντικές και 11αδας επιστροφές. Την ίδια ώρα οφείλουμε να συνυπολογίσουμε ότι ο Άρης έχει ήδη ματς και νικηφόρο - πρόκριση για το Κύπελλο...

Τι σημαίνει πως έχει ματς; Μα φυσικά καλύτερο ρυθμό από την ανενεργή ΑΕΚ του Νίκολιτς... Ο Δικέφαλος πάει στην Θεσσαλονίκη για το πρώτο του ματς στο 2026 και στο πρωτάθλημα για να διατηρηθεί στην πρώτη θέση και προτού υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια στις 18 Γενάρη και αφού στο ενδιάμεσο και νωρίτερα έχει αντιμετωπίσει για 4η φορά (με υποχρέωση για 4η νίκη) τον ΟΦΗ στις 14/01, για την προημιτελική νοκ άουτ φάση του Κυπέλλου). Για όλα τα παραπάνω εκτιμώ γίνεται κατανοητό ότι δεν γίνεται να μας απασχολεί και να πρωταγωνιστεί στην καθημερινότητα της κιτρινόμαυρης υπέροχης... φυλής το θέμα του αμυντικού μέσου: focus όλοι στην απαιτητική και σούπερ δύσκολη αναμέτρηση με τον Άρη τη στιγμή μάλιστα που οι ανταγωνιστές σου θα έχουν παίξει Σάββατο και θα μεταφέρουν ίσως επιπλέον πίεση για τρίποντο στο "Χαριλάου"!