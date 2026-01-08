Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στη Ρόζενμποργκ

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Άλφρεντ Φινμπόγκασον, ανέλαβε το πόστο του αθλητικού διευθυντή στην Ρόζενμποργκ.

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Άλφρεντ Φινμπόγκασον. Πιο συγκεκριμένα ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, ο οποίος «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια τον Νοεμβρίου του 2024, σε ηλικία 35 ετών, προσελήφθη ως ο νέος αθλητικός διευθυντής της Ρόζενμποργκ, υπογράφοντας συμβόλαιο που ισχύει έως το 2030.

«Μέσα από τη διαδικασία, έχουμε σχηματίσει μια πολύ καλή εντύπωση για τον Φινμπόγκασον, τόσο ως άτομο όσο και για τα επαγγελματικά του προσόντα. Θα μας δώσει αυτό που αναζητούμε και είναι ένας ηγέτης με σαφή και ξεχωριστή επιθετική ταυτότητα που φέρνει μαζί του από την ποδοσφαιρική του καριέρα και την εκπαίδευσή του στην Ολλανδία. Μια ποδοσφαιρική χώρα στην οποία έχει τις ρίζες της η Ρόζενμποργκ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του συλλόγου Τόρε Μπέρνταλ.

Ο Φινμπόγκασον, ο οποίος πέρα από ποδοσφαιριστής έχει σπουδάσει αθλητική διοίκηση στο Ινστιτούτο Γιόχαν Κρόιφ, καθώς και οικονομικά και διοίκηση στο Πανεπιστήμιο του Άκουρεϊρι της Ισλανδίας, υπήρξε προηγουμένως τεχνικός διευθυντή στην Μπρέινταμπλικ, όπου είχε τη συνολική ευθύνη για την αθλητική διεύθυνση και το έργο επαγγελματικής ανάπτυξης του συλλόγου.

«Με μεγάλη ταπεινότητα αναλαμβάνω τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Ρόζενμποργκ. Ο σύλλογος έχει ένα φανταστικό όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και είναι γνωστός για το επιθετικό, ολλανδικής έμπνευσης, στυλ ποδοσφαίρου του. Αυτό ήταν μέρος του γεγονότος που μου άρεσε όταν μου ζητήθηκε να είμαι υποψήφιος για τη θέση. Μέσω της διαδικασίας πρόσληψης, απέκτησα μια καλή εντύπωση για τον σύλλογο και για το πώς μαζί θα ξαναχτίσουμε τη Ρόζενμποργκ στην κορυφή του νορβηγικού και διεθνούς ποδοσφαίρου. Ανυπομονώ να εργαστώ σκληρά στο μέλλον, ώστε ο Άλφρεντ Γιόχανσον και η ομάδα να έχουν τις καλύτερες συνθήκες για να μπορέσουν να αποδώσουν μέσα στο 2026», σημείωσε ο ίδιος κατά την παρουσίαση του στον νορβηγικό σύλλογο.

Ο Ισλανδός πρώην διεθνής έφτασε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015-2016 ως δανεικός από την Ρεάλ Σοσιεδάδ και σε 13 επίσημες συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα κατέγραψε 2 γκολ και μία ασίστ, συμπεριλαμβανομένου του νικητήριου γκολ στο 2-3 των Πειραιωτών κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο για την φάση των ομίλων του Champions League.