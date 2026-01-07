«Ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων για τον Εντοάρντο Μποβέ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Εντοάρντο Μποβέ βρίσκεται στο στόχαστρο ελληνικών ομάδων.

Ο Νικολό Σκίρα είχε αναφέρει την Τρίτη (06/01) πως ο Εντοάρντο Μποβέ βρίσκεται σε διαδικασία λύσης του συμβολαίου του με την Ρόμα, το οποίο έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

O 23χρονος Ιταλός κεντρικός μέσος αναγκάζεται να αποχωρήσει από την πατρίδα του εξαιτίας του εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή που έβαλε στο σώμα μετά την επιληπτική κρίση που είχε υποστεί στον αγώνα με την Φιορεντίνα την περασμένη σεζόν. Βλέπετε στην Serie A δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται παίκτες που φέρουν το συγκεκριμένο εξάρτημα.

Κατί αντίστοιχο είχε συμβεί και με τον Κρίστιαν Έρικσεν, που αναγκάστηκε για τον ίδιο λόγο να αφήσει την Ίντερ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ήρθε να κάνει ένα update για το μέλλον του Μποβέ τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/01) αναφέροντας πως τόσο η Γουότφορντ όσο και ομάδες από την Τουρκία και την Ελλάδα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή, χωρίς όμως να κατονομάσει ομάδες από τις δύο χώρες.

Εκείνος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου ούτε φέτος λόγω του κανονισμού, όμως σύμφωνα με τους Ιταλούς είναι σε καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης λόγω της δουλειάς που κάνει μ' έναν personal coach υπό την επιτήρηση πάντα ιατρικού επιτελείου.

Υπενθυμίζουμε πως το καλοκαίρι του 2024 είχε ενδιαφερθεί για κείνον ο ΠΑΟΚ.