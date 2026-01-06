Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν θα είναι ο Λούκας Τσάβες, ο οποίος αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες μέχρι το τέλος της σεζόν από την Αρχεντίνος Τζούνιορς ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο έμπειρος κίπερ είχε εξαιρετική παρουσία κάτω από τα δοκάρια του Παναιτωλικού και στο δεύτερο μισό της σεζόν θα υπερασπιστεί την εστία του «τριφυλλιού».

Στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει οψιόν αγοράς που αγγίζει το1 εκατομμύριο ευρώ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «πράσινη» ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποτελεί την τέταρτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Λούκας γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στην πόλη Μαρτίν Κορονάδο της Αργεντινής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και στα 15 του πήγε στην ακαδημία της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Σε ηλικία 22 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο. Έμεινε έως την άνοιξη του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουρακάν. Τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Στο Αγρίνιο παρέμεινε δύο χρόνια υπό τη μορφή δανεισμού, ήταν βασικός κι αναντικατάστατος, ενώ διατέλεσε και αρχηγός του Παναιτωλικού.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Καλωσορίζουμε τον Λούκας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!