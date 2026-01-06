Το πρώτο παιχνίδι του 2026 φέρνει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο για τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας, σε μια χρονιά που γιορτάζει τα 100 χρόνια του.

Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος ενημέρωσε πως οι θύρες ανοίγουν στις 18:00 και οι φίλαθλοι καλούνται να φροντίσουν τα εισιτήριά τους μέσω Gov.gr Wallet, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μία ιστορική χρονιά ξεκινάει στην έδρα μας. Μία χρόνια που ο ΠΑΟΚ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια του. Είναι χρέος όλων μας αυτή τη χρονιά η Τούμπα να παραμείνει γεμάτη και να σπρώξει την ομάδα στις επιτυχίες.Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.Πάθος και φωνη, μυαλό και σύνεση και πάμε να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 18:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!»