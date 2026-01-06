Την περίπτωση του Κέλβιν Κετού του Αστέρα AKTOR εξετάζει η ισπανική Οβιέδο και η τουρκική Αντάλιασπορ.

«Σειρήνες» από το εξωτερικό ηχούν για τον Αστέρα AKTOR καθώς οι εμφανίσεις του Κέλβιν Κετού στη φετινή σεζόν, έχουν φέρει στο κατώφλι του ελληνικού συλλόγου κάποιες ομάδες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την «Marca», ο 28χρονος εξτρέμ έχει μπει στα... σαντάρ τόσο της Οβιέδο από τη La Liga όσο και της Αντάλιασπορ από το τουρκικό ποδόσφαιρο με αμφότερες να επιθυμούν την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Καμερουνέζος μεσοεπιθετικός μετράει 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ ενώ πέρσι είχε αποκτηθεί για τη Β' ομάδα όπου είχε στο ενεργητικό του πέντε τέρματα και τρεις ασίστ σε 24 παιχνίδια στη Superleague 2.