Το Μαρόκο του Ελ Καμπί συνεχίζει την πορεία του προς την κούπα, κάτι που σημαίνει πως ο χρόνος που θα τον στερηθεί ο Ολυμπιακός ολοένα και μεγαλώνει.

Το Μαρόκο ξεπέρασε και το εμπόδιο της Τανζανίας του Σαμάτα, επικράτησε 1-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Copa Africa. Η ομάδα του Ελ Καμπί συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, είναι η πιο συμπαγής ομάδα και ο φορ του Ολυμπιακού αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες εστίες.

Στους «8» της διοργάνωσης, το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καμερούν – Νότια Αφρική, σε αγώνα που θα διεξαχθεί στις 9 Ιανουαρίου. Έτσι, ο Μαροκινός επιθετικός θα χάσει οπωσδήποτε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (10/01).

Αν το Μαρόκο καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά (14/01), τότε ο 32χρονος φορ δεν θα προλάβει την αναμέτρηση των «Ερυθρόλευκων» με τον ΠΑΟΚ ή τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας (14/01). Σε περίπτωση που οι Μαροκινοί φτάσουν στους «4», ο Ελ Καμπί θα δώσει σίγουρα δύο ακόμα παιχνίδια με την εθνική ομάδα, καθώς ο μικρός τελικός θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου και ο τελικός στις 18 του μήνα.

Με δεδομένο αυτό, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν θα προλάβει το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη και θα... τρέξει για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 20 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο: