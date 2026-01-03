Ολυμπιακός: «Αρέσει» ο Ελ Καμπί στη Τζιρόνα

Νότης Χάλαρης
Η τρομερή αναλογία γκολ ανά αγώνα του Ελ Καμπί κι εκείνοι που βρίσκονται μπροστά του

bet365

Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού βρίσκεται στη λίστα της Τζιρόνα όπως αναφέρουν στο εξωτερικό.

Ακόμα μία ομάδα εμπλέκεται με το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Copa Africa και σε συνδυασμό με τους αριθμούς του στην Ελλάδα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από κλαμπ της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άαρον Ντομίνγκες, η Τζιρόνα έχει σημειώσει στη λίστα της το όνομα του 32χρονου Μαροκινού φορ και έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Να θυμίσουμε πως ο ισπανικός σύλλογος έχει ήδη στο ρόστερ του τον συμπατριώτη του Ελ Καμπί, Ουναχί που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό ενώ όλα θα κριθούν από την έκβαση του νέου συμβολαίου του Ολυμπιακού.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα