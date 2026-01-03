Ολυμπιακός: «Αρέσει» ο Ελ Καμπί στη Τζιρόνα
Ακόμα μία ομάδα εμπλέκεται με το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Copa Africa και σε συνδυασμό με τους αριθμούς του στην Ελλάδα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από κλαμπ της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άαρον Ντομίνγκες, η Τζιρόνα έχει σημειώσει στη λίστα της το όνομα του 32χρονου Μαροκινού φορ και έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.
Να θυμίσουμε πως ο ισπανικός σύλλογος έχει ήδη στο ρόστερ του τον συμπατριώτη του Ελ Καμπί, Ουναχί που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό ενώ όλα θα κριθούν από την έκβαση του νέου συμβολαίου του Ολυμπιακού.
☎️ El Girona se interesa por Ayoub El Kaabi, jugador de Olympiakos.#Transfers #Mercato pic.twitter.com/o4xWV4rlz3— Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) January 2, 2026
