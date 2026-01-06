Χιμένεθ: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και ο στόχος μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε τηλεοπτικές δηλώσεις μετά το 2-0 του Άρη επί του Παναιτωλικού στην Θεσσαλονίκη.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, ο Ισπανός τεχνικός του Άρη, είπε μεταξύ άλλων στην COSMOTE TV για:

Την συνέχεια για τον Άρη μετά το 2-0: Είναι (επίσης) πολύ σημαντικό ότι αναρρώνουν παίκτες όπως ο Φαμπιάνο και ο Καντεβέρε. Δεν είναι ακόμα στο 100%. Και φυσικά μένει αρκετός χρόνος μπροστά μας για να φτάσουμε σε πλήρεις ρυθμούς.

Τον Παναθηναϊκό ως επόμενο αντίπαλο: Μεγάλος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Με 2 μεταγραφές δικές τους μπορεί να φτάσουν στο μπάτζετ το δικό μας. Είμαστε και εμείς μεγάλη ομάδα και ο στόχος μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας. Ξέρουμε πώς ο Παναθηναϊκός λόγω του status τους μπορούν να φέρουν πιο μεγάλους παίκτες. Εμείς έχουμε όρεξη και διάθεση να παίξουμε.

Την νέα προσθήκη: Είναι ένας παίκτης που τον έφερε το club και μπορούμε να βασιστούμε. Το να μπορέσουμε να βρούμε ποιοτικούς παίκτες σε αυτό το παράθυρο είναι δύσκολο. Υπάρχει το θέμα ότι έχει να αγωνιστεί καιρό. Θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε τις καλύτερες συνθήκες για να του βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό.