Προγραμματισμένη άφιξη για τις 20:30 για τον διεθνή Ούγγρο φορ στη χώρα που αναμένεται την Δευτέρα να τελειώσει τα τυπικά της μεταγραφής του στην Ένωση...

Βιάστηκαν στην Ουγγαρία να αναφέρουν ότι ο Μπάρναμπας Βάργκα θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής (4/1) από τη Βουδαπέστη και παρασύρθηκαν (όπως πάντα) και εγχώρια Μέσα που παρουσίασαν και αυτή την είδηση ως δική τους.

Η αλήθεια βέβαια είναι αρκετά διαφορετική: ο 31 ετών διεθνής Ούγγρος φορ αναμένεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας απόψε το βράδυ στις 20:30. Μάλιστα με όσα συμβαίνουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι πολύ πιθανό να πάει πολύ πιο πίσω σε χρονικό επίπεδο η άφιξή του στην Αθήνα!

Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα με τον FIR Αθηνών αναμένεται να ταλαιπωρήσει όλες τις πτήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και αυτή του Βάργκα από την Βουδαπέστη στην Αθήνα. Κάτι που σημαίνει ότι αντί για 20:30 το βράδυ, που είναι προγραμματισμένο να φτάσει η πτήση του από Βουδαπέστη στην χώρα μας, να πάει αρκετή ώρα, ή και αρκετές, μετά...

Όπως και να έχει απόψε το βράδυ, ακόμη και αν πάει έως τα μεσάνυχτα και μετά, ο διεθνής Ούγγρος φορ θα είναι στην Ελλάδα και από Δευτέρα θα ξεκινήσει τη διαδικασία των τυπικών προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά το προφορικό deal που υπάρχει μεταξύ της Ένωσης και της Φερεντσβάρος!