Η Λίγκα δεν έχει αποστείλει κανένα αίτημα για αναβολή της επικείμενης 19ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1.

Η επερχόμενη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - θα διεξαχθεί κανονικά. Δεν έχει προκύψει σύμφωνα με το ρεπορτάζ αίτημα από την πλευρά της Λίγκας παρότι υπήρξαν κάποιες συζητήσεις και διεργασίες μεταξύ των ομάδων.

Η πιθανότερη εκδοχή ήταν και παραμένει να γίνει κανονικά η αγωνιστική με τους παίκτες των συλλόγων να φορούν μαύρα περιβραχιόνια. Επίσης πριν την έναρξη των αγώνων αναμένεται να υπάρξει ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Λίγκα.

Η ΕΠΟ στο μεταξύ από την πλευρά της ανέβαλλε παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα Τετάρτη λόγω της απώλειας αυτών των παιδιών. Έτσι αναβλήθηκαν:

Οι 3 αγώνες του Κυπέλλου Γυναικών.



Οι 6 αγώνες για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κ14 και Κ16.



Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Ε.Ο. Κορασίδων Κ-15.



Ο αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών Εθνικός Ν. Kεραμιδίου-Ηρακλής Λάρισας (οι υπόλοιποι προγραμματισμένοι αγώνες αυτής της διοργάνωσης είχαν ήδη επανοριστεί για άλλες ημερομηνίες). Διεξάγεται μόνον ο αγώνας Απόλλων Καλυθιών - Γιούχτας.