Η απόφαση της Super League για την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα επτά αετόπουλα του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθούν τον θάνατο επτά οπαδών στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η Super League αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς το σαββατοκύριακο σ' ένδειξη πένθους για τα επτά αετόπουλα.

Στην ανακοίνωση της διοργανώτριας αναφέρεται: «Ανακοινώνεται ότι σε όλους τους αγώνες της 19ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (31/1 και 1/2/2026), θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους».