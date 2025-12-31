Οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ είδαν από κοντά τους παίκτες της ομάδας και είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν δώρα, με τους κιτρινόμαυρους να συνεισφέρουν στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Παραμονές Πρωτοχρονιάς και οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ από το ΑΕΚ Kids Club είχαν τη δυνατότητα να περάσουν όμορφες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στα Σπάτα.

Στο «Σεραφείδειο» ήταν προγραμματισμένο το φιλικό της πρώτης ομάδας με την Κ19, με τους μικρούς φίλους της ΑΕΚ να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους παίκτες και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Στη γιορτή υπήρχε κίτρινος Άγιος Βασίλης, αλλά και ο Τροχός της ΑΕΚ με πλούσια δώρα, ενώ από πλευράς Ένωσης και του ιδιοκτήτη της, Μάριου Ηλιόπουλου έγινε συνεισφορά με το συμβολικό ποσό των 21.000 ευρώ στο Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ για κάθε γκολ που θα έμπαινε στο προπονητικό φιλικό θα δίνονταν έξτρα 2.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο στο οποίο οι παίκτες της ΑΕΚ αναφέρονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φιλικού και της γιορτής του ΑΕΚ Kids Club στα Σπάτα: