Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έκαναν ο Ανδρέας Τεττέη και Σωτήρης Κοντούρης.

Επιστροφή στην δράση για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να πραγματοποιούν στο ΟΑΚΑ την πρώτη τους προπόνηση μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Στην επιστροφή αυτή το παρών για πρώτη φορά έδωσαν και οι Ανδρέας Τεττέη και Σωτήρης Κοντούρης, οι δύο νεοαποκτηθέντες παίκτες του «τριφυλλιού».

Στα αξιοσημείωτα είναι πως την προπόνηση παρακολούθησαν πάνω από 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, με την μεγάλη πλειονότητα να είναι μικρά παιδιά, καθώς πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή του Πανάθα και έτσι ο κόσμος συνδύασε γιορτή και παρακολούθηση της προπόνησης.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ως εξής: «Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τρίτη το μεσημέρι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 1.000 και πλέον φίλους της ομάδας.

Η σημερινή ημέρα επιφύλασσε μία έκπληξη για τους μικρούς φίλους του Συλλόγου που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη γιορτή του Πανάθα, καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση του Τριφυλλιού.

Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν οι Ανδρέας Τετέι και Σωτήρης Κοντούρης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, ρόντο, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Μίλος Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω θλάσης στον δικέφαλο, ενώ ο Φικάι απουσίασε λόγω ίωσης».