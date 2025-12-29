Τεττέη: Τα «γκελάκια» στη Φωκίωνος Νέγρη και το νούμερο που επέλεξε στον Παναθηναϊκό
O Ανδρέας Τεττέη είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. O Παναθηναϊκός ανέβασε video με τον διεθνή Έλληνα φορ περπατάει στη γειτονιά του, στην Κυψέλη, ενώ έκανε.. γκελάκια στη Φωκίωνος Νέγρη, υπό τη μουσική «συνοδεία» τραγουδιού του Νέγρου του Μοριά.
Ο 24χρονος επιθετικός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ οι Πράσινοι αποκάλυψαν το νούμερο που επέλεξε ο Τεττέη, ο οποίος θα αγωνίζεται με τη φανέλα, με το Νο.7.
«Εδώ μεγάλωσα. Όπως κάθε παιδί, είχα όνειρα. Πολλοί ονειρεύτηκαν, λίγοι τα κατάφεραν. Οι φίλοι μου, μου λένε: "κάνε το για εμάς. Εσύ τα κατάφερες". Ήξερα μόνο ότι δεν θα σταματήσω. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από ένα όνειρο. Είναι το όνειρο μας», είπε στο video ο Ανδρέας Τεττέη.
Οι Πράσινοι αγόρασαν τον Τεττέη «πακέτο» με τον Παντελίδη για ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 30% και για τους δυο παίκτες.
