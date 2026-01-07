Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Παρακολουθεί στενά τον Αγκουστίν Μεντίνα λένε οι Αργεντίνοι

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
«Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά τον Αγκουστίν Μεντίνα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Αγκουστίν Μεντίνα.

Δημοσίευμα από την Αργεντινή βάζει, μετά τον Σαντίνο Αντίνο και τον Αγκουστίν Μεντίνα στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για 19χρονο Αργεντινό αμυντικό μέσο, ο οποίος αγωνίζεται στην Λανούς κι έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο δημοσιογράφος Νταβίντ που ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν το ρεπορτάζ της Λανούς έκανε μία ανάρτηση στο X στην οποία ανέφερε πως ο Αγκουστίν Μεντίνα είναι από τους παίκτες της Λανούς, η οποία κατέκτησε φέτος το Copa Sudamericana, που έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Διευκρίνισε στη συνέχεια πως ένα κλαμπ που τον παρακολουθεί προσεκτικά είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί παράλληλα να ολοκληρώσει και την υπογραφή ενός ακόμη Αργεντινού, του Σαντίνο Αντίνο.

 

Την περασμένη σεζόν ο 19χρονος μέσος αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια με την ομάδα του σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ έχοντας πατήσει χορτάρι για περισσότερα από 2.800 λεπτά.

