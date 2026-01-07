«Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά τον Αγκουστίν Μεντίνα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Αγκουστίν Μεντίνα.

Δημοσίευμα από την Αργεντινή βάζει, μετά τον Σαντίνο Αντίνο και τον Αγκουστίν Μεντίνα στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για 19χρονο Αργεντινό αμυντικό μέσο, ο οποίος αγωνίζεται στην Λανούς κι έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο δημοσιογράφος Νταβίντ που ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν το ρεπορτάζ της Λανούς έκανε μία ανάρτηση στο X στην οποία ανέφερε πως ο Αγκουστίν Μεντίνα είναι από τους παίκτες της Λανούς, η οποία κατέκτησε φέτος το Copa Sudamericana, που έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

🇱🇻⚽ Interés de Grecia



Sin dudas uno de los jugadores que más interés despierta del plantel Campeón de Lanús es Agustín Medina.



Un club que lo mira de cerca hoy es Panathinaikos. "Los verdes" por estas horas están cerrando la llegada de Santino Andino, otro destacado en 2025. pic.twitter.com/tz7hO8ATxH

Διευκρίνισε στη συνέχεια πως ένα κλαμπ που τον παρακολουθεί προσεκτικά είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί παράλληλα να ολοκληρώσει και την υπογραφή ενός ακόμη Αργεντινού, του Σαντίνο Αντίνο.

Την περασμένη σεζόν ο 19χρονος μέσος αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια με την ομάδα του σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ έχοντας πατήσει χορτάρι για περισσότερα από 2.800 λεπτά.