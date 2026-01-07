Ξανά με πέντε απουσίες η προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός συνεχίσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό έχοντας πέντε απουσίες.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού συνέχισαν την δουλειά ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος το νέο έτος με τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (11/01-21:00) για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς και Κοντούρη να συνεχίζουν τα ατομικά τους προγράμματα και τον Ντέσερς να κάνει θεραπεία. Το «μενού» της σημερινής προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι.

Απών φυσικά ήταν και ο Λαφόν, που συνεχίσει με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Copa Africa κι έτσι δεν προλαβαίνει το ματς με τις Σέρρες, αφού το Σάββατο το βράδυ (10/01-21:00) η ομάδα του παίζει στα προημιτελικά κόντρα στην Αίγυπτο.

Στο πρόγραμμα δεν συμμετείχε και ο Τετέ, που βρέθηκε στο Κορωπί για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, αφού θα ταξιδέψει στην Βραζιλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Γκρέμιο.