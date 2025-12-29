Άρης: Μπήκε ο Διούδης, ανεβαίνουν Φαμπιάνο και Καντεβέρε
Ξεκούραση τέλος για τους παίκτες του Άρη. Η άδεια που έδωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για τα Χριστούγεννα ολοκληρώθηκε και οι ποδοσφαιριστές των Θεσσαλονικιών επέστρεψαν σε ρυθμό προπονήσεων στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρωί της Δευτέρας (29/12).
Η ευχάριστη είδηση που προέκυψε είναι η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη σε φουλ πρόγραμμα. Από την πλευρά τους οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Τίνο Καντεβέρε συμμετείχαν σε κομμάτι του προγράμματος και ανεβάζουν ρυθμούς.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, ασκήσεις φυσικής κατάστασης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας. Από την πλευρά τους οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Άρη, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού, συνέχισαν τα προγράμματά τους.
Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο». Θυμίζουμε πως στο πρώτο ματς μετά τη διακοπή ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό σε μονό ματς για το Κύπελλο Ελλάδας (6/1).
