Στο νέο βίντεο που πόσταρε ο Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Ρέτσος τσεκάρει τα βασικά ελληνικά του Τσικίνιο.

Ο Τσικίνιο σύντομα συμπληρώνει δύο χρόνια στο Λιμάνι και ήδη δείχνει να γνωρίζει μερικές από τις πιο χρήσιμες ελληνικές φράσεις.

Σε βίντεο που μοιράστηκε ο Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Ρέτσος έχει μπει σε ρόλο δασκάλου και μαθαίνει στον συμπαίκτη του λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε συχνότερα στην καθημερινότητά μας.

Ο Πορτογάλος χαφ βρέθηκε διαβασμένος τόσο στο πώς θα παραγγείλει καφέ, αλλά και στους στίχους του ύμνου των Ερυθρολεύκων