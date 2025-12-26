Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος παρέδωσε μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο

Στο νέο βίντεο που πόσταρε ο Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Ρέτσος τσεκάρει τα βασικά ελληνικά του Τσικίνιο.

Ο Τσικίνιο σύντομα συμπληρώνει δύο χρόνια στο Λιμάνι και ήδη δείχνει να γνωρίζει μερικές από τις πιο χρήσιμες ελληνικές φράσεις.

Σε βίντεο που μοιράστηκε ο Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Ρέτσος έχει μπει σε ρόλο δασκάλου και μαθαίνει στον συμπαίκτη του λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε συχνότερα στην καθημερινότητά μας.

Ο Πορτογάλος χαφ βρέθηκε διαβασμένος τόσο στο πώς θα παραγγείλει καφέ, αλλά και στους στίχους του ύμνου των Ερυθρολεύκων

Το βίντεο του Ολυμπιακού

 
     

