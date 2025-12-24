Θέλει μεταγραφές ή όχι ο Ολυμπιακός; Και εάν θα χρειαστεί τελικώς για πόσες εκτιμάται ότι θα ψαχτεί τον Γενάρη;

Παρότι στον Ολυμπιακό δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό το πεδίο (των μεταγραφών δηλαδή) υπάρχουν ζυμώσεις ενόψει Γενάρη. Στις τάξεις των Πειραιωτών αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα των νέων προσθηκών και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι θα ψαχτούν για 4 μεταγραφές. Προσοχή: αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν 4 κινήσεις στο σύνολο, όμως εφόσον προχωρήσει ένα τέτοιο πλάνο αυτές θα είναι οι θέσεις.

Έναν στόπερ - και ενώ αυτό το διάστημα ο Πιρόλα είναι τραυματίας - και επίσης έναν ακραίο μπακ (πιθανότατα αριστερό και όχι δεξιό), έναν δημιουργικό χαφ και έναν εξτρέμ. Ήδη έχει αποχωρήσει από το ρόστερ ο μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά (ως δανεικός στον σύλλογο της Ναντ στη Γαλλία) και υπάρχει παραθυράκι και για άλλη αποχώρηση ή και άλλες.

Υπό αυτό το πρίσμα ο Άγιος Βασίλης είναι πιθανό να φέρει μεταγραφικά δώρα για τον Ολυμπιακό και τον κόουτς Μεντιλίμπαρ. Και όλα αυτά βέβαια πάντα σε συνάρτηση το τι θα θέλει και ο Βάσκος τεχνικός και σε συνεργασία μαζί του. Παρακάτω ψηφίστε στο σχετικό poll του Gazzetta.

