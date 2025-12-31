Οι παίκτες που μας είπαν «αντίο» το 2025!

Νίνης, Χριστοδουλόπουλος, Φετφατζίδης, Τσιλιανίδης, Κουτσιανικούλης... Ο καθένας έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέντε σπουδαίοι παίκτες και πάνω απ' όλα άνθρωποι που το 2025 είπαν «αντίο» στη δράση!

Το 2025 είχε πολλές στιγμές που έμειναν. Πέρα από τα ρεκόρ, τα γκολ, τις νίκες, τις χαρές, τις απογοητεύσεις, υπήρξαν και «αντίο».

Αποχωρήσεις σπουδαίων παικτών που κάποιοι απλά συμβιβάστηκαν με το χρόνο και κάποιοι άλλοι, απλώς, έπρεπε να ακούσουν το σώμα τους.

Η ζωή έχει τα δικά της πλάνα μερικές φορές και μάλλον σοφό είναι να την ακούμε». Όπως έκαναν κι οι πρωταγωνιστές μας παρακάτω!

Σωτήρης Νίνης: Το ταλέντο που έλαμψε αλλά όχι όσο του άξιζε

19/8/2025: Από τα μεγαλύτερα ταλέντα που είδαμε να παίζουν στα ελληνικά γήπεδα. Μέτρησε 33 ματς με το εθνόσημο και 3 γκολ. Ύστερα από 334 ματς, 28 γκολ και 53 ασίστ, ο Σωτήρης Νίνης είπε «αντίο» στα γήπεδα με το κεφάλι ψηλά.

Στην πλούσια καριέρα του αγωνίστηκε σε 10 ομάδες. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα μοναδικό κεφάλαιο. Εκεί, έπαιξε 173 φορές και σκόραρε 17 τέρματα, ενώ μοίρασε 28 ασίστ. Είναι κι η ομάδα με την οποία κατάκτησε το νταμπλ τη σεζόν 2009-2010.

Από εκεί και πέρα έπαιξε σε ομάδες όπως: Βόλος (47 ματς, 1 γκολ, 6 ασίστ), Σαρλεουά (27 ματς, 4 γκολ, 7 ασίστ), ΠΑΟΚ (23 ματς, 1 γκολ, 1 ασίστ), Hapoel Ironi Ashkelon (22 ματς, 4 γκολ, 9 ασίστ), Πάρμα (15 ματς, 2 ασίστ), ΠΑΣ Γιάννινα (9 ματς), Κηφισιά (9 ματς, 1 γκολ), Maccabi Petah Tikva (7 ματς), Μέχελεν (2 ματς).

Στο πρώτο επεισόδιο της Μεταβίβασης, των Δημήτρη Ελευθερόπουλο-Μαρίας Ζαφειράτου, ο Νίνης μιλάει για όσα δεν τόλμησε ποτέ. Τα συναισθήματα του φόβου, της ανασφάλειας, της χαράς, της λύπης... Όλα ξεδιπλώνονται μέσα από τα χείλη του και αξίζει να τον ακούσουμε προσεκτικά. Υπόκλιση σ' έναν παίκτη που στα 35 του έβαλε τέλος στην καριέρα του.

Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος: Μια ατελείωτη συλλογή εμπειριών και παραστάσεων

25/7/2025: Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας σε ηλικία 38 ετών. Έπειτα από μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, διακρίσεις και μεταγραφές σε κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση.

Ο Έλληνας διεθνής έκανε γνωστή την απόφασή του να αποσυρθεί μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ευχαρίστησε όλους όσους γνώρισε και συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Επίσης, δεν ξέχασε τις ομάδες που στιγμάτισαν τη ζωή του και τον διαμόρφωσαν τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο.

Ξεκίνησε επαγγελματικά από τον ΠΑΟΚ το 2005, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2008, καταγράφοντας 63 συμμετοχές, 10 γκολ και τρεις ασίστ. Στη συνέχεια, πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό αντί 2,2 εκατ. ευρώ. Εκεί, στα 5 χρόνια παρουσίας του (2008–2013), κατέκτησε νταμπλ το 2010, συμμετείχε στο Champions League και σημείωσε 25 γκολ με 13 ασίστ σε 131 παιχνίδια.

Στη συνεχεια πέρασε από την Ιταλία (2013–2016) και τις Μπολόνια, Ελλάς Βερόνα και Σαμπντόρια, μετρώντας συνολικά 75 συμμετοχές, έξι γκολ και εννέα ασίστ στη Serie A. Το 2016 επέστρεψε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ, όπου σε 83 ματς πέτυχε 24 γκολ με 10 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2018 φόρεσε τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας 10 γκολ και δύο ασίστ σε 34 συμμετοχές, πανηγυρίζοντας και το νταμπλ του 2020. Ακολούθησαν Άρης και Ηρακλής, κλείνοντας έτσι τον κύκλο όλων των μεγάλων ομάδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Κατέγραψε συνολικά 507 συμμετοχές, με 97 γκολ και 45 ασίστ, ενώ στο παλμαρέ του πρόσθεσε το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2009-2010, το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ το 2018 και το νταμπλ με τον Ολυμπιακό το 2020.

Γιάννης Φετφατζίδης: Ενας μάγος, ένας κύριος...

3/7/2025: Ο κύκλος του Γιάννη Φετφατζίδη ως ποδοσφαιριστής έκλεισε. Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τον Άρη και αποφάσισε στα 34 του χρόνια να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και το ανακοίνωσε με ηλεκτρονική δήλωση του προς τα media.

O «Φέτφα» ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις αακαδημίες του Ολυμπιακού και θεωρήθηκε από τα μεγαλύτερα ταλέντα της εποχής του. Το 2013 η Τζένοα τον αγόρασε αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια πήγε σε Κίεβο Βερόνα, Αλ Αχλί, το 2018 επέστρεψε στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια πήγε στον Άρη. Το 2020 πήγε στο Κατάρ, όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Αλ Κορ και εν ευνεχεία στην Αλ Σαλίγια. Το 2023 γύρισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σπαλ, μετά από ένα εξάμηνο πήγε στον ΑΠΟΕΛ και το 2024 επέστρεψε στον Άρη, όπου έκλεισε την καριέρα του.

Με τον Ολυμπιακό μέτρησε 92 εμφανίσεις με 10 γκολ - 13 ασίστ και με τον Άρη 101 συμμετοχές με 10 γκολ - 14 ασίστ. Με το εθνόσημο αγωνίστηκε 27 φορές και σκόραρε τρία τέρματα.

Μέσα από το Gazzetta, σε μια εξομολόγηση ψυχής, ο Γιάννης Φετφατζίδης μίλησε για τη διαδρομή του. Για όσα τον πίκραναν. Για το περιβόητο «Ελληνας Μέσι». Για τον Ολυμπιακό, την Ιταλία, τη Μέση Ανατολή κι όχι μόνο...

Κοσμάς Τσιλιανίδης: Όταν η ζωή έχει άλλα σχέδια

14/7/2025: Φινάλε στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε μέσω ανάρτησής του στα social media ο Κοσμάς Τσιλιανίδης, σε ηλικία μόλις 31 ετών.

«Χτυπημένος» από σοβαρότατους τραυματισμούς και έχοντας περάσει την πόρτα του χειρουργείου τρείς φορές για το ίδιο γόνατο, ο Τσιλιανίδης αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να πει «αντίο» στο ποδόσφαιρο, έπειτα από μια καριέρα σε ομάδες όπως ο Ηρακλής, ο Αστέρας, ο ΟΦΗ και η Λαμία.

Στην ανάρτησή του, ο 31χρονος τονίζει πως έφτασε σε σημείο να σιχαθεί το ποδόσφαιρο και έπειτα τον ίδιο του τον εαυτό, βρήκε όμως και πάλι ενδιαφέρον μέσω της προπονητικής και παρουσιάζεται έτοιμος να προσφέρει από αυτό το πόστο.

Λίγο καιρό αργότερα, στην πρώτη κατάθεση ψυχής στο Gazzetta, ο Κοσμάς Τσιλιανίδης, ανέφερε ότι ο «πόνος έγινε εμμονή». Μέσα από το μάθημα ζωής που έδωσε τόνισε πως στη ζωή αυτή πρέπει να ταπεινωθείς για να εκτιμήσεις τα πραγματικά σπουδαία.





Βασίλης Κουτσιανικούλης: Εκλεισε το κύκλος για τον «Ελληνα Μέσι»

Ο «κύκλος» του Βασίλη Κουτσιανικούλη ως ποδοσφαιριστής έκλεισε οριστικά. Ο 36χρονος Λαρισαίος μεσοεπιθετικός που στα πρώτα βήματα της καριέρας του τον αποκαλούσαν ως «Έλληνα Μέσι» τα τελευταία χρόνια έπαιζε στις χαμηλότερες κατηγορίες, με τελευταίο του σταθμό τον Α.Ο. Καρύστου, στην Α' Εύβοιας και με ανάρτηση του στα Social Media ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί.

Ο Κουτσιανικούλης έχει αγωνιστεί περισσότερο με τον ΟΦΗ (139 εμφανίσεις, 19 γκολ, 21 ασίστ), ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Ολυμπιακό Βόλου, Δόξα Δράμας και Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο πρώην πλέον ποδοσφαιριστής στην ανάρτηση του για το «αντίο» του στο ποδόσφαιρο ανέβασε μια φωτογραφία από όταν αγωνιζόταν με την ασπρόμαυρη φανέλα των Θεσσαλονικιών.

Στη συνέντευξή του στο Gazzetta, ο Κούτσια, είχε παραδεχτεί ότι του είχε πέσει... βαρύ το «Ελληνας Μέσι», ενώ είχε πει ότι στον ΠΑΟΚ «ξέφυγα τελείως».