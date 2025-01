Στα 33 του χρόνια, ο άλλοτε αμυντικός του Ολυμπιακού, Ομάρ Ελαμπντελαουί, «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια!

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο τη Δευτέρα (27/1), κλείνοντας έτσι τον κύκλο της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Νορβηγός αμυντικός επιτυχημένη θητεία στον Ολυμπιακό από το 2014 έως το 2020, όπου αποτέλεσε βασικό μέλος της άμυνας .

Με τη φανέλα των Ερυθρολεύκων, ο Ελαμπντελαουί αγωνίστηκε σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Champions League και το Europa League, και βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει τίτλους στη Super League και το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική Σκέιντ Φούτμπαλ, αλλά η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε όταν μεταγράφηκε στην Μάντσεστερ Σίτι το 2008. Αν και δεν αγωνίστηκε ποτέ στην Premier League, η καριέρα του τον οδήγησε τελικά στον Ολυμπιακό, όπου καθιερώθηκε και έγινε σημαντικό κομμάτι της ομάδας για αρκετά χρόνια και κατέκτησε τέσσερα πρωταλήματα και δύο κύπελλα.

«Έφτασε η ώρα μου να απομακρυνθώ από το όμορφο παιχνίδι - ένα παιχνίδι που μου έδωσε περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το απίστευτο ταξίδι. Σας ευχαριστώ για όλα». έγραψε στην ανάρτηση του.

My time has come to step away from the beautiful game-a game that has given me more than I could ever have dreamed of.



From the bottom of my heart, I want to thank everyone who has been part of this incredible journey.



Thank you for everything❤️ pic.twitter.com/prSQFfyYpR