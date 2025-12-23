Παναθηναϊκός: Δύο χαφάρες που θα του αλλάξουν την ζωή!
Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός όσον αφορά την σύνθεση της μεσαίας του γραμμής συγκρικιτικά με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Προφανώς με την μεγαλύτερη ευθύνη να βαραίνει τον πρώην τεχνικό διευθυντή του κλαμπ που απολύτως φυσιολογικά και με μεγάλη καθυστέρηση αποτέλεσε παρελθόν.
Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς πουλήθηκε το καλοκαίρι. Ένας χαφ πολύ χρήσιμος κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι. Στη θέση του το Τριφύλλι βγήκε στην αγορά για ένα 8 με δημιουργικές αρετές.
Τι έκανε; Απέκτησε τον μόνιμα τραυματία, Ρενάτο Σάντσες και σε ένα καλοκαίρι όπου από πωλήσεις μπήκαν στα ταμεία πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, δεν απέκτησε ακόμη έναν κεντρικό μέσο για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Τρύπα νούμερο ένα στον άξονα.
Πέρσι στο ''10'' είχε τον Αζεντίν Ουναϊ, έναν σούπερ δημιουργικό και επιδραστικό χαφ στο δεύτερο μισό της σεζόν και τον Τάσο Μπακασέτα. Δύο λύσεις πρώτης γραμμής. Έφαγε όλο το καλοκαίρι να περιμένει τον Μαροκινό μέσο, ο οποίος ήθελε να παίξει στη La Liga. Υπό την πίεση του μεταγραφικού φιάσκου απέκτησε τον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έχει αγωνιστεί λιγότερα λεπτά και από τον Ρενάτο.
Κανείς από τους τρεις προπονητές της σεζόν δεν του έδωσε χρόνο συμμετοχής, παρότι από την εικόνα του στα λίγα παιχνίδια, δεν μοιάζει και πολύ δίκαιο αυτό, ειδικά αν αναλογιστούμε και την εικόνα των παικτών της μεσοεπιθετικής γραμμής του συλλόγου. Όπως και να έχει, ο Μπενίτεθ-ξεκάθαρα πλέον- δεν τον πιστεύει και πάμε παρακάτω. Τρύπα νούμερο δύο στον άξονα. Η σεζόν δεν βγαίνει μόνο με τον Μπακασέτα.
Στο ''8'' και στο ''10'', λοιπόν, μέσα σε λίγους μήνες το Τριφύλλι δημιούργησε μία αδιανόητη συνθήκη που όμοιά της, όσο και αν προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να θυμηθούμε. Δεν είναι μόνο το τεράστιο downgrade σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα. Σε απλά ελληνικά, από πέρσι, ο Παναθηναϊκός έχει μείον δύο παίκτες στον κομβικό και ζωτικής σημασίας χώρο της μεσαίας γραμμής.
Mε την ποδοσφαιρική κατάσταση να θυμίζει σπίτι που έχει πάρει φωτιά, ο Παναθηναϊκός που κινδυνεύει βάσιμα να γράψει αρνητική ιστορία και να μείνει εκτός τετράδας με την εικόνα που έχει, μένοντας εκτός κάθε διεκδίκησης πραγμάτων σημαντικών σε Europa League και Κύπελλο Ελλάδος, είναι υποχρεωμένος τον Γενάρη να φέρει δύο χαφάρες που θα του αλλάξουν την ζωή στον άξονα.
Σε τελική ανάλυση ο τερματοφύλακας, ο αριστερός μπακ και ο εξτρέμ που θα αποκτηθούν τον Γενάρη, ας είναι κι ένα επίπεδο πιο κατω ποιοτικά, αρκεί εκείνοι που θα προστεθούν στο κέντρο να είναι σε απλά ελληνικά παικταράδες. Ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, ηγεσία, φυσικά χαρακτηριστικά που λείπουν και προφανώς ποιότητα ικανή να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό που πρωτίστως αναζητά την ομαδική βελτίωση μέσα από την δουλειά του Ράφα Μπενίτεθ.
Η αποστολή του Κοτσόλη και του Κορόνα δεν είναι εύκολη, προφανώς δεν ευθύνονται για το χάλι που καλούνται να συμμαζέψουν, ούτε και μπορούν να κριθούν σοβαρά και με αξιοπιστία στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Από την άλλη, όμως, πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους και να αποδειχθούν κομβικοί στην ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, ώστε από την δική τους πλευρά να βάλουν ένα λιθαράκι στην ανοικοδόμηση του ρόστερ.
Ο Τεττέη, ο Παντελίδης που πρέπει να έρθει τώρα, οι χαφ και οι υπόλοιποι παίκτες σε συνδυασμό με την δουλειά του Μπενίτεθ, είναι οι μόνες ελπίδες που έχει ο Παναθηναϊκός για να σώσει ότι αν σώνεται σε μία πολύ δύσκολη σεζόν...
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.