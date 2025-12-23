Παίκτες της ΑΕΚ πέρασαν από την παιδιατρική κλινική, μοίρασαν δώρα και χάρισαν στιγμές χαράς στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Μακριά από προπονήσεις, παιχνίδια και υποχρεώσεις, παίκτες της ΑΕΚ έκαναν μια στάση που είχε μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Βρέθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Αθηνών και έκαναν τη μέρα των παιδιών λίγο καλύτερη.

Ο Μάνταλος, ο Καλοσκάμης, ο Κοϊτά, ο Μουκουντί και ο Πήλιος πήγαν με δώρα στα χέρια και μίλησαν με τα παιδιά, γέλασαν μαζί τους, έβγαλαν φωτογραφίες.