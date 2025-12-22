Το Gazzetta αποκωδικοποιεί τη δήλωση του Νίκολιτς για την ενίσχυση της Ένωσης και έχει το ρεπορτάζ για τις προσθήκες που ελπίζει να πετύχει...

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ ολοκληρώθηκαν για το 2025 και αν μη τι άλλο με ιδανικό τρόπο σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει ο Δικέφαλος: πρώτη στη σχετική βαθμολογία της Superleague, στην επόμενη φάση δίχως ενδιάμεσο ματς για το Κύπελλο και στο βατό μονοπάτι για να βρεθεί στο τελικό της δεύτερης εγχώριας διοργάνωσης, ενώ φυσικά κατάφερε να προκριθεί απ' ευθείας στους "16" του Conference League. Το πέτυχε μάλιστα με εμφατικό τρόπο: τερματίζοντας στην πρώτη 4αδα και έχοντας καταγράψει τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα στις έξι υποχρεώσεις της, με δυο δίπλα παρακαλώ! Παράλληλα απογείωσε την ευρωπαϊκή της προοπτική έχοντας σημειώσει συνολικά επτά νίκες στη διοργάνωση αν προσθέσουμε στις παραπάνω που ανέφερα τις τρεις στην προκριματική (αήττητη) διαδικασία, όπου πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ένωση έπαιζε μόνο τελικούς, εννοώ δίχως μαξιλάρι ασφαλείας...

Η συγκεκριμένη αδιαμφισβήτητη ανταπόκριση από τους κιτρινόμαυρους του Μάρκο Νίκολιτς στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις προφανώς και επιβάλλεται να προκαλέσει την ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του Δικέφαλου σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει! Άλλωστε ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε και ήταν συγκεκριμένος στη σχετική τοποθέτησή του: «Είναι η περίοδος λήψης αποφάσεων. Φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας. Τώρα έχουν εκτοξευτεί οι προσδοκίες και πρέπει να τις υλοποιήσουμε. Δουλεύουμε στενά με τον Ριμπάλτα και καθημερινά για τις μεταγραφές για να βρούμε τις λύσεις που θα δώσουν ενέργεια στην ομάδα. Θέλουμε παίκτες με προοπτική για το μέλλον», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Νίκολιτς που αναδεικνύουν την επιθυμία του να έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Τι σημαίνει ωστόσο το «θέλουμε παίκτες για προοπτική για το μέλλον» το οποίο ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς; Το Gazzetta αποκωδικοποιεί τα λόγια του τεχνικού της ΑΕΚ και εξηγεί: προοπτική για άμεση και ουσιαστική ενίσχυση, με ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι άμεσοι στόχοι, αφού όπως δήλωσε ο ίδιος: «τώρα έχουν εκτοξευτεί οι προσδοκίες και πρέπει να τις υλοποιήσουμε. Δουλεύουμε στενά με τον Ριμπάλτα και καθημερινά για τις μεταγραφές για να βρούμε τις λύσεις που θα δώσουν ενέργεια στην ομάδα»! Ακόμη και 5χρονο θαρρώ αντιλαμβάνεται ότι εννοεί προσθήκες που θα βοηθήσουν άμεσα και όσον αφορούν στο προοπτική για το μέλλον, προφανώς και σημαίνει ότι επιθυμεί να παίξει ρόλο και η ηλικία, όπως άλλωστε ισχύει και για τον Ριμπάλτα ο όποιος το έχει δηλώσει δημόσια, ότι επιθυμούν να πάνε σε νεότερους ηλικιακά ποδοσφαιριστές.

Η ΑΕΚ θα κινηθεί για τρεις συν μια προσθήκες στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο κάτι το οποίο έχει γίνει ξεκάθαρο σε όλους: δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεδομένα θα αποκτηθούν όλοι. Η αναζήτηση αφορά κεντρικό αμυντικό, δεξιό μπακ, μέσο (εφόσον βρεθεί κάποιος να κάνει τη διαφορά) και φορ... Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι προκύπτει από την Ένωση πρόοδο σε δυο περιπτώσεις και επιθυμούν άμεσα να έχουν αποτέλεσμα (για τη μια από αυτές γίνεται λόγος για κουβέντα και για δανεισμό). Το σημαντικό είναι πως η διοίκηση και οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού δεν άλλαξαν τον προγραμματισμό και προφανώς αυτός έχει πλέον πιο σημαντικός αφού τρώγοντας έρχεται η όρεξη...