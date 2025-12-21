Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος στο τελευταίο παιχνίδι κάθε χρονιάς εδώ και 17 χρόνια, μετρώντας 15 νίκες και δύο ισοπαλίες από τον Δεκέμβριο του 2007. Τι θυμίζει το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ.

Από τον Δεκέμβριο του 2007 και μετά, ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά –και λιγότερο γνωστά– σερί της σύγχρονης ιστορίας του. Ο «Δικέφαλος» δεν έχει χάσει ποτέ το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς από τότε που γνώρισε την ήττα με 2-0 από την ΑΕΚ στις 30 Δεκεμβρίου 2007 στο ΟΑΚΑ.

Από εκείνο το ματς και έπειτα, ο Δικέφαλος «τρέχει» ένα σερί 15 νικών και 2 ισοπαλιών, κλείνοντας κάθε χρονιά με θετικό αποτέλεσμα, είτε σε πρωτάθλημα είτε σε Κύπελλο.

Μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχει και μια… παράξενη σύμπτωση. Στις 20 Δεκεμβρίου 2020, στο τελευταίο παιχνίδι εκείνης της χρονιάς, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκός στην άδεια –λόγω κορωνοϊού– Τούμπα και επικράτησε με 2-1. Στον πάγκο βρισκόταν ο Πάμπλο Γκαρσία, ενώ τα δύο γκολ ήρθαν από παίκτες που σήμερα φορούν τα πράσινα!

Απίστευτο κι όμως αληθινό…

Ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ στο 11ο λεπτό με γκολ του Κάρολ Σφιντέρσκι και πήρε εκ νέου το προβάδισμα με το γκολ του Ιγκι Ίνγκασον στο 65ο λεπτό, με τους «ράσινους» να έχουν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Αιτόρ.

Για το συγκεκριμένο σερί και τη σημασία του, ο Παντελής Κωνσταντινίδης στάθηκε περισσότερο στο παρόν και λιγότερο στην παράδοση, υπογραμμίζοντας πως το κλειδί ενός τέτοιου ντέρμπι είναι η σωστή πνευματική προετοιμασία και το πώς μπαίνει η ομάδα στο γήπεδο.

Το σερί του ΠΑΟΚ στα τελευταία ματς κάθε χρονιάς