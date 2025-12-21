Το τρελό σερί και η νίκη σε ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ με Σφιντέρσκι – Ίνγκασον
Από τον Δεκέμβριο του 2007 και μετά, ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά –και λιγότερο γνωστά– σερί της σύγχρονης ιστορίας του. Ο «Δικέφαλος» δεν έχει χάσει ποτέ το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς από τότε που γνώρισε την ήττα με 2-0 από την ΑΕΚ στις 30 Δεκεμβρίου 2007 στο ΟΑΚΑ.
Από εκείνο το ματς και έπειτα, ο Δικέφαλος «τρέχει» ένα σερί 15 νικών και 2 ισοπαλιών, κλείνοντας κάθε χρονιά με θετικό αποτέλεσμα, είτε σε πρωτάθλημα είτε σε Κύπελλο.
Μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχει και μια… παράξενη σύμπτωση. Στις 20 Δεκεμβρίου 2020, στο τελευταίο παιχνίδι εκείνης της χρονιάς, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκός στην άδεια –λόγω κορωνοϊού– Τούμπα και επικράτησε με 2-1. Στον πάγκο βρισκόταν ο Πάμπλο Γκαρσία, ενώ τα δύο γκολ ήρθαν από παίκτες που σήμερα φορούν τα πράσινα!
Απίστευτο κι όμως αληθινό…
Ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ στο 11ο λεπτό με γκολ του Κάρολ Σφιντέρσκι και πήρε εκ νέου το προβάδισμα με το γκολ του Ιγκι Ίνγκασον στο 65ο λεπτό, με τους «ράσινους» να έχουν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Αιτόρ.
Για το συγκεκριμένο σερί και τη σημασία του, ο Παντελής Κωνσταντινίδης στάθηκε περισσότερο στο παρόν και λιγότερο στην παράδοση, υπογραμμίζοντας πως το κλειδί ενός τέτοιου ντέρμπι είναι η σωστή πνευματική προετοιμασία και το πώς μπαίνει η ομάδα στο γήπεδο.
Το σερί του ΠΑΟΚ στα τελευταία ματς κάθε χρονιάς
|Ημερομηνία
|Διοργάνωση
|Έδρα
|Αντίπαλος
|Σκορ
|22/12/2024
|Πρωτάθλημα
|Εντός
|Ατρόμητος
|3-0
|21/12/2023
|Πρωτάθλημα
|Εκτός
|Κηφισιά
|6-0
|28/12/2022
|Πρωτάθλημα
|Εκτός
|Ατρόμητος
|1-1
|22/12/2021
|Κύπελλο
|Εντός
|ΑΕΛ
|3-1
|20/12/2020
|Πρωτάθλημα
|Εντός
|Παναθηναϊκός
|2-1
|23/12/2019
|Πρωτάθλημα
|Εντός
|Ατρόμητος
|5-1
|20/12/2018
|Κύπελλο
|Εκτός
|Αήττητος Σπάτων
|6-0
|19/12/2017
|Κύπελλο
|Εκτός
|Τρίκαλα
|5-1
|17/12/2016
|Πρωτάθλημα
|Εκτός
|Κέρκυρα
|5-0
|20/12/2015
|Πρωτάθλημα
|Εντός
|Πλατανιάς
|1-0
|21/12/2014
|Πρωτάθλημα
|Εκτός
|Λεβαδειακός
|2-1
|22/12/2013
|Πρωτάθλημα
|Εντός
|Λεβαδειακός
|3-0
|22/12/2012
|Κύπελλο
|Εντός
|Εθνικός Γαζώρου
|2-1
|21/12/2011
|Κύπελλο
|Εκτός
|Εθνικός Αστέρας
|3-0
|22/12/2010
|Κύπελλο
|Εντός
|ΠΑΣ Γιάννινα
|2-1
|19/12/2009
|Πρωτάθλημα
|Εκτός
|Εργοτέλης
|2-0
|20/12/2008
|Πρωτάθλημα
|Εκτός
|Πανσερραϊκός
|1-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.