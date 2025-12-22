Συμπλήρωσαν κάρτες οι Πάλμερ-Μπράουν και Μπακασέτας, σε ποια ματς μπορούν να εκτίσουν

Οι Τάσος Μπακασέτας και Πάλμερ-Μπράουν συμπλήρωσαν κάρτες κόντρα στον ΠΑΟΚ κι έτσι θα λείψουν σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς του Παναθηναϊκού.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-0 μετά την κάκιστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, άφησε και δύο επιπλέον προβλήματα στην ομάδα των «πρασίνων», αφού οι Τάσος Μπακασέτας και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν αντίκρισαν αμφότεροι κίτρινη κάρτα κι έφτασαν τις τρεις.

Με βάση τον κανονισμό της λίγκας τους επιβλήθηκε αυτόματα ποινή μιας αγωνιστικής κι έτσι οι «πράσινοι» θα αναγκαστούν να στερηθούν τις υπηρεσίες τους σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια τους.

Τα επόμενα ματς αυτά ανάμεσα στα οποία μπορεί να επιλέξει ο Ράφα Μπενίτεθ για να εκτίσουν οι παίκτες του είναι κόντρα στον Πανσερραϊκό εντός (11/01), ενάντια στην ΑΕΚ εκτός (18/01), με τον Ατρόμητο (25/01) εκτός και με την Κηφισιά εντός (01/02).