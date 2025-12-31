Νταμπλ, επιστροφή στο Champions League και... καμάρι για τα δικά του παιδιά. Το Gazzetta αποχαιρετά το 2025 και κάνει τον απολογισμό του Ολυμπιακού.

Το 2025 έφτασε στο τέλος του και το 2026 έχει δέσει κορδόνια για να πάρει τη θέση του στις ζωές μας. Για τον Ολυμπιακός ήταν ένα... γεμάτο έτος. Τίτλοι, σπουδαίες νίκες, επιστροφή στο Champions League και μία πρωτόγνωρη συνθήκη για τα ελληνικά δεδομένα όσον αφορά τις ακαδημίες.

Από το επικό διπλό στο Πόρτο για το League Phase του Europa League και την πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον Παναθηναϊκό μέχρι το νταμπλ στο φινάλε της περασμένης σεζόν, στην ματσάρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στην εκτόξευση των δικών του παιδιών, Μπάμπη Κωστούλα και Χρήστο Μουζακίτη.

Το Gazzetta σύλλεξε δέκα στιγμές που χάραξαν το 2025 και το πρόσθεσαν στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Ο Ελ Καμπί «άλωσε» το Dragao

Οι ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League είναι ολοζώντανες. Το patch στο μανίκι γράφει «Europa Conference League Winners» και αυτό από μόνο του, κάνει ξεχωριστή την κάθε ευρωπαϊκή βραδιά της σεζόν 2024/25. Και αυτό... μίλησε τη νύχτα της 23ης Ιανουαρίου του 2025.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Πόρτο στο Dragao, ένα στάδιο όπου έχει γράψει ιστορία η Εθνική Ελλάδος στο EURO 2004 και οι Πειραιώτες ήταν έτοιμη να γράψουν τη δική τους για την 7η αγωνιστική του League Phase. Στο 79ο λεπτό η έκρηξη της ερυθρόλευκης κερκίδας ήρθε από το υποδειγματικό πλασέ του Ελ Καμπί.

Ο Τζολάκης έκανε το γέμισμα, ο Κωστούλας την έκανε δική του, βρήκε τον Μουζακίτη στην περιοχή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος των αμυντικών, γύρισε άψογα στον Μαροκινό και εκείνος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η 3άρα στην Καραμπάγκ και πρόκριση μέσω 8άδας!

Η ουσία του θριάμβου στο Πόρτο, πήρε τις κατάλληλες διαστάσεις κόντρα στην Καραμπάγκ για την τελευταία αγωνιστική του League Phase. Ο Ολυμπιακός ήταν με σχεδόν και τα δύο πόδια στην 24άδα όμως με νίκη κόντρα στους Αζέρους είχε αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στην 8άδα και στην απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League.

Σε ένα ματς-μονόλογο και τον Ελ Καμπί σε δαιμονιώδη κατάσταση, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 3-0 και είδε τους συνδυασμούς να του βγαίνουν σε τέτοιο βαθμό, που τερμάτισε στην 7η θέση, πάνω από τη Ρέιντζερς και στην ισοβαθμία με την 6η Λιόν, έχοντας συνολικά 15 βαθμούς.

Οι Πειραιώτες συνόδεψαν τις Λάτσιο, Μπιλμπάο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Άιντραχτ, Λιόν και Ρέιντζερς στους «16», έχοντας απολογισμό τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα με τέρματα 9-3, έχοντας την καλύτερη άμυνα σε εκείνη τη φάση.

Η πρόκριση επί του Παναθηναϊκού με υπογραφή... Μουζακίτη

Δεν ήταν η μόνη πρόκριση που πανηγύρισε ο Ολυμπιακός εκείνες τις μέρες. Συγκεκριμένα, λίγα 24ωρα μετά την πρόκριση στους «16», οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξένησαν τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδος μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Δίχως γκολ κύλησε η μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται για την παράταση προκειμένου να κλείσουν μία θέση στα ημιτελικά του θεσμού.

Τελικά, τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο 18χρονος χαφ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό βολέ έξω από την περιοχή, κάνοντας το 1-0 και χαρίζοντας την πρόκριση στον Ολυμπιακό για τους «4» της διοργάνωσης.

Η απίστευτη 6άρα στην ΑΕΚ

Με τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε η ΑΕΚ στον δρόμο για τον μεγάλο τελικό του θεσμού. Το πρώτο ματς έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου κάνεις δεν περίμενε αυτό που θα ερχόταν. Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί και διέσυραν το σύνολο της Ένωσης.

Το αυτογκόλ του Μουκουντί μόλις στο 9ο λεπτό ήταν η αρχή της... 6άρας. Ο Όρτα διπλασίασε τα τέρματα για τους Πειραιώτες και ο Γιάρεμτσουκ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στα πρώτα 22 λεπτά του αγώνα. Ο Πάλμα έδωσε διαστάσεις θριάμβου με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γιάρεμτσουκ έκανε το 5-0 και ο Ελ Καμπί ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με το τελικό 6-0 στο 78ο λεπτό, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερη σκορ στο συγκεκριμένο ζευγάρι.

Η μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ, μετά το βαρύ σκορ και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδος, βρέθηκε ξανά στο Φάληρο και αυτή τη φορά έγινε η ομάδα με την οποία ο Ολυμπιακός κατέκτησε και μαθηματικά το 48ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μετά από δύο χρόνια αποχής.

Το γκολ του Ελ Καμπί ήταν το... χρυσό για ακόμα μία φορά όταν νίκησε τον Μπρινιόλι στο 55ο λεπτό και χάρισε τη νίκη στους Πειραιώτες και μαζί τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την 3η αγωνιστική των play off της Stoiximan Superleague.

Εν τέλει, οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη διαδρομή με 75 βαθμούς ενώ ο δεύτερος Παναθηναϊκός είχε μόλις 59.

Νταμπλ σε τελικό-γιορτή κόντρα στον ΟΦΗ

Μετά τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και μετά τη φιέστα για το πρωτάθλημα, ήταν έτοιμος για την ολοκλήρωση του νταμπλ.

Πέρασαν πέντε χρόνια από την τελευταία φορά που το κατάφεραν οι Πειραιώτες αλλά χρειάστηκε πρώτα να νικήσουν τον ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι-γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο λόγω της έντονης παρουσίας των οπαδών και των δύο ομάδων, με τους Κρητικούς να έχουν αρκετούς φίλους της ομάδας στο πλευρό τους.

Ο Αγιουμπ Ελ Καμπί δεν θα έλειπε από τον... χορό καθώς άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 ο Γιάρεμτσουκ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, δίνοντας το τρόπαιο στους Πειραιώτες.

Η πώληση-ρεκόρ του Κωστούλα στην Μπράιτον

Γέννημα-θρέμμα του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης Κωστούλας μεγάλωσε, εξελίχθηκε και ανδρώθηκε στον Ρέντη υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ, κάνοντας εξαιρετική σεζόν στην παρθενική του παρουσία σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μέτρησε συνολικά 7 γκολ και 2 ασίστ σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και η τιμή εκτοξεύθηκε στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού. Κάπου εκεί εμφανίστηκε η Μπράιτον και με ένα ποσό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα έφερε τον 18χρονο φορ στον μαγικό κόσμο της Premier League.

Συνολικά δαπανήθηκαν κάτι παραπάνω από 36 εκατ. ευρώ για τη μετακίνηση του διεθνή επιθετικού και ήδη έχει πετύχει ένα γκολ σε οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος.

Babis Kostoulas vs West Ham - All Actions - 18 mins played #bhafc

Επιστροφή στα σαλόνια του Champions League

Πέρασαν πέντε χρόνια από την τελευταία παρουσία του Ολυμπιακού σε όμιλο του Champions League. Για πρώτη φορά με το νέο φορμάτ, οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση όπου προκρίθηκαν απευθείας χάρη σε εκείνη την... κόκκινη κάρτα του Τζολάκη που απέτρεψε το γκολ νίκης της Μπόντο Γκλιμτ.

Η Πάφος βρέθηκε στο Φάληρο και φιλοξενήθηκε από τους Πειραιώτες, οι οποίοι είδαν ξανά το σεντόνι να... κουνιέται στο κέντρο του γηπέδου και τον ύμνο του Champions League να κάνει ανάμειξη με τον ύμνο της ομάδας που τραγουδούσαν οι οπαδοί.

Στις έξι αγωνιστικές, οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν μία νίκη κόντρα στην Καϊράτ (1-0), δύο ισοπαλίες με Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1) και τρεις ήττες από Άρσεναλ (2-0), Μπαρτσελόνα (6-1) και Ρεάλ Μαδρίτης (4-3) ενώ απομένουν τα ματς με Λεβερκούζεν εντός και Άγιαξ εκτός.

Ματς-διαφήμιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ένα από τα ματς της χρονιάς στο Champions League. Επτά γκολ, πολλές φάσεις, ανατροπή και θρίλερ μέχρι το φινάλε. Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» και άγγιξε την ανατροπή της δεκαετίας, όμως έμεινε στο τελικό 3-4.

Ο Τσικίνιο ξεσήκωσε τους πάντες μόλις στο 8ο λεπτό όπου πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ για το 1-0, όμως μετά ήρθε η... καταιγίδα από τον Κιλιάν Μπαπέ που με χατ-τρικ έκανε την ανατροπή μέχρι το ρολόι να δείξει το 29ο λεπτό (!). Ο Ταρέμι μείωσε προσωρινά σε 2-3 στο 52ο λεπτό, ο Μπαπέ έφτασε τα τέσσερα τέρματα στο 59' και ο Ελ Καμπί μείωσε εκ νέου στο 81ο λεπτό, κάνοντας θρίλερ τα τελευταία λεπτά.

Το Golden Boy που λέγεται Χρήστος Μουζακίτης!

Το παιδί-θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε το μεγάλο βήμα προς την Μπράιτον αλλά ο Χρήστος Μουζακίτης κατάφερε να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy Web.

Συγκεκριμένα, μετά από ψηφοφορία περίπου πέντε μηνών και με πάνω από 500 χιλιάδες ψήφους, ο 18χρονος χαφ ξεπέρασε τόσο τον Γιλντίζ της Γιουβέντους όσο και τον Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε τη συγκεκριμένη διάκριση, συνοδεύοντας τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν που πήρε το Golden Boy Award.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, εκτός από νταμπλούχος και κάτοχος του Youth League, μετράει 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό και απολογισμό δύο γκολ και έξι ασίστ.