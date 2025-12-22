Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

Η UEFA ανακοίνωσε πως τιμώρησε με χρηματική ποινή τον Παναθηναϊκό για δύο παραβάσεις στον αγώνα με την Στουρμ Γκρατς.

Η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 κόντρα στην Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League «έκρυβε» κι ένα μικρό αρνητικό για τους «πράσινους», αφού η UEFA τους τιμώρησε με πρόστιμο.

Το «τριφύλλι» δέχθηκε ακόμη μία χρηματική ποινή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αυτή τη φορά για δύο παραβάσεις. Η πρώτη ήταν για μπλοκαρισμένους διαδρόμους, για το οποίο καλείται να πληρώσει 13 χιλ. ευρώ και η δεύτερη για το άναμα πυρσών, το οποίο θα του κοστίσει 13,5 χιλ. ευρώ.

Συνολικά το «κοστούμι» από το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό έφτασε τα 26,5 χιλ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της UEFA

Παραβάσεις και κυρώσεις:

•Παρεμπόδιση δημόσιων διόδων, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

➤ Πρόστιμο: €13.000

•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού

➤Πρόστιμο: €13.500.

Τιμωρία επιβλήθηκε και στην Στουρμ Γκρατς για τη συμπεριφορά των δικών της οπαδών, αλλά και των ανθρώπων της ομάδας:

Παραβάσεις και κυρώσεις:

•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού

➤Πρόστιμο: €4.750

•Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(η) Πειθαρχικού Κανονισμού

➤Επίπληξη

•Καθυστερημένη έναρξη αγώνα (κ. Γιούργκεν Σάουμελ, προπονητής), Άρθρο 11(2)(η) Πειθαρχικού Κανονισμού

➤Επίπληξη