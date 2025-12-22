Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο για το ματς με την Στουρμ Γκρατς
Η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 κόντρα στην Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League «έκρυβε» κι ένα μικρό αρνητικό για τους «πράσινους», αφού η UEFA τους τιμώρησε με πρόστιμο.
Το «τριφύλλι» δέχθηκε ακόμη μία χρηματική ποινή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αυτή τη φορά για δύο παραβάσεις. Η πρώτη ήταν για μπλοκαρισμένους διαδρόμους, για το οποίο καλείται να πληρώσει 13 χιλ. ευρώ και η δεύτερη για το άναμα πυρσών, το οποίο θα του κοστίσει 13,5 χιλ. ευρώ.
Συνολικά το «κοστούμι» από το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό έφτασε τα 26,5 χιλ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της UEFA
Παραβάσεις και κυρώσεις:
•Παρεμπόδιση δημόσιων διόδων, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA
➤ Πρόστιμο: €13.000
•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού
➤Πρόστιμο: €13.500.
Τιμωρία επιβλήθηκε και στην Στουρμ Γκρατς για τη συμπεριφορά των δικών της οπαδών, αλλά και των ανθρώπων της ομάδας:
Παραβάσεις και κυρώσεις:
•Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού
➤Πρόστιμο: €4.750
•Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(η) Πειθαρχικού Κανονισμού
➤Επίπληξη
•Καθυστερημένη έναρξη αγώνα (κ. Γιούργκεν Σάουμελ, προπονητής), Άρθρο 11(2)(η) Πειθαρχικού Κανονισμού
➤Επίπληξη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.