Με απουσίες η αποστολή του Πανσερραϊκού ενόψει Παναθηναϊκού, με τα «λιοντάρια» να ανακοινώνουν παράλληλα την αποχώρηση έξι παικτών.

Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό με τους Σερραίους να έχουν απουσίες. Εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Τιναγλίνι, Κάλινιν, Γεωργιάδης, ο Γκαλβάν που έχει κάποιες ενοχλήσεις και οι Μπανζάκι, Γκριν, Ρουμιάντσεβ.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Τσαούσης, Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Μπρούκς, Σοφιανός, Τόλιος, Νούνελι, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν.

Ανακοίνωσε έξι αποχωρήσεις ο Πανσερραϊκός

Παράλληλα ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε πως έλυσε τη συνεργασία του με τους Φαλέ, Γκιγιομέ, Παπαδημητρίου, Δημητριάδη, ενώ διέκοψε τον δανεισμό του Μάρας. Όσο για τον Λέο Μπατίστ, παραχωρήθηκε δανεικός στη Νίκη Βόλου.

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μιγκέλ Φαλέ, Μάθιου Γκιγιομιέ, Ζαχαρία Παπαδημητρίου, Φίλιππο Δημητριάδη, όπως και την διακοπή του δανεισμού του ποδοσφαιριστή Αλέξα Μάρας. Ο ποδοσφαιριστής Λέο Μπατίστ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Νίκη Βόλου».