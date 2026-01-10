Μία σημαντική επιστροφή επεφύλασε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, αφού στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ τέθηκε ο Κυριακόπουλος.

Μετά από δύο μήνες, το όνομα του Γιώργου Κυριακόπουλο βρέθηκε ανάμεσα σε κείνα που συμπεριέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ στην αποστολή για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Φυσικά σε κείνη υπήρχαν και τρία νέα ονόματα, αφού οι Κοντούρης, Τσάβες και Τεττέη, οι τρεις από τις τέσερις, μέχρι στιγμής, χειμερινές προσθήκες των «πρασίνων» συμπεριλήφθησαν στην λίστα του Ισπανού τεχνικού.

Εκτός έμειναν ο Πάντοβιτς, που προπονήθηκε κανονικά, όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος, οι τιμωρημένοι Παντελίδης, Μπακασέτας και Πάλμερ-Μπράουν, αλλά και ο Ντραγκόφσκι, που βρίσκεται εν μέσω διαπραγματεύσεων για την μεταγραφή του στην Βίντσεβ Λοτζ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.