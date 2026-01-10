Τουμπά: «Απόλυτη εμπιστοσύνη σε διοίκηση και προπονητή, οι παίκτες να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»

Ο Αχμεντ Τουμπά σχολίασε την δουλειά που έγινε στις προπονήσεις, τόνισε πως η δουλειά των παικτών είναι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά και ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε διοίκηση και κόουτς.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αχμέντ Τουμπά μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV πριν από τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ (11/01-21:00) για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις αυτές θα προβληθούν στην εκπομπή «Sportshow» πριν από το παιχνίδι.

Ο Αλγερινός αμυντικός αναφέρθηκε στην δουλειά που έγινε στις προπονήσεις, όταν επέστρεψαν οι παίκτες από την άδεια των εορτών, αλλά και τους τομείς στους οποίους έδωσαν βάση.

Τόνισε πως οι παίκτες πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό από την πλευρά τους και από κει και πέρα τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του προπονητή, στον οποίο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Τέλος, απέφυγε να σχολιάσει τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν λέγοντας πώς έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον κόουτς και την διοίκηση.

Οι δηλώσεις του Τουμπά

Mετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχατε ημέρες για να δουλέψετε μαζί με τον προπονητή σας, κάτι που προηγουμένως δεν μπορούσατε λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σε ποιους τομείς εστιάσατε και τι νομίζεις ότι θα μπορείτε να βελτιώσετε στα επίσημα παιχνίδια;

Πιστεύω πως δουλέψαμε πολύ και δουλέψαμε σκληρά αυτή την περίοδο. Τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, αυτοί ήταν οι τομείς στους οποίους προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Θέλουμε να δώσουμε το μάξιμουμ όλη η ομάδα στους αγώνες μου έρχονται.

Η αλήθεια είναι πως το πρώτο μισό της σεζόν όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν πήγε καλά για εσάς. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε; Θέλετε η ομάδα να δείξει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μισό; Να βγάλετε άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, να παρουσιάσετε περισσότερη πίστη και αυτοπεποίθηση; Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θέλετε να έχετε στα επόμενα παιχνίδια;

Kοιτάξτε, όσον αφορά αυτά τα στοιχεία, εμείς είμαστε ως παίκτες αυτοί που μέσα στον αγωνιστικό χώρο προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Όλα τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του προπονητή, υπάρχουν προσθήκες, υπάρχουν νέα πρόσωπα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Αναφέρθηκε στις αλλαγές που ήδη γίνονται στην ομάδα. Με ποδοσφαιριστές που ήρθαν, κάποιους άλλους που αποχωρούν. Πιστεύεις πως κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση; Ήρθαν κάποιοι που μπορούν βάσει των στοιχείων που έχουν, μπορούν να σας βοηθήσουν περισσότερο;

Δεν είναι η δική μου η δουλειά να μιλήσω γι’ αυτά. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη και στη διοίκηση και στον προπονητή, ο οποίος θα επιβάλει την τακτική την οποία επιθυμεί. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να έχουμε θετικά αποτελέσματα.