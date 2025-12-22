Ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό: Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο
Ένα σημαντικό update υπήρξε σήμερα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα να ενημερώνει με ανάρτησή του στα social media πως τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα.
Εκείνος υπογράμμισε πως πρόκειται για μία ξεχωριστή μέρα τόσο για τους «πρασίνους» όσο και για ολόκληρη την πόλη των Αθηνών ενώ ενημέρωσε πως μέσα στην υπόλοιπη μέρα θα μπουν ακόμη 14 κερκίδες.
Μ' αυτό τον τρόπο θέλησε να τονίσει πως το έργο συνεχίζει να προχωρά δυναμικά.
Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα 💚— Haris Doukas (@h_doukas) December 22, 2025
Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15.
Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία.
Συνεχίζουμε δυνατά! pic.twitter.com/nj9Am72m7V
