Ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό: Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ενημέρωσε πως μπήκε η πρώτη κερκίδα στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ένα σημαντικό update υπήρξε σήμερα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα να ενημερώνει με ανάρτησή του στα social media πως τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα.

Εκείνος υπογράμμισε πως πρόκειται για μία ξεχωριστή μέρα τόσο για τους «πρασίνους» όσο και για ολόκληρη την πόλη των Αθηνών ενώ ενημέρωσε πως μέσα στην υπόλοιπη μέρα θα μπουν ακόμη 14 κερκίδες.

Μ' αυτό τον τρόπο θέλησε να τονίσει πως το έργο συνεχίζει να προχωρά δυναμικά.