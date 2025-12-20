Παντελίδης: Αποβλήθηκε στο 92' και τον έσπρωχναν οι Πειραιώτες
Ο Παύλος Παντελίδης ισοφάρισε για την Κηφισιά στην έδρα του Ολυμπιακού και πανηγύρισε αγκαλιά με τον «Διόσκουρο» Ανδρέα Τεττέη. Ο 23χρονος φορ, ο οποίος το ερχόμενο καλοκαίρι θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πέτυχε γκολ κι εναντίον του τριφυλλιού και κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Παντελίδης πανηγύρισε το 1-1 στην αγκαλιά του Τεττέη και θυμίζουμε πως οι δυο παίκτες της Κηφισιάς ανήκουν πλέον στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έδωσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ για να τους αγοράσει «πακέτο».
Ο σκόρερ της Κηφισιάς είχε βρει δίχτυα και στο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη, αλλά και στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στον πρώτο γύρο. Ο 23χρονος επιθετικός έφτασε τα 7 γκολ σε 14 ματς πρωταθλήματος.
Στο 92' αποβλήθηκε και η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες. Οι «ερυθρόλευκοι» βιάζονταν για την επανεκκίνηση του αγώνα και έσπρωχναν τον Παντελίδη να βγει γρήγορα.
