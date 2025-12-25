Στις 100 ομάδες με την μεγαλύτερη αξία ο Ολυμπιακός, τα νούμερα για ΠΑΟ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Μία σημαντική διάκριση πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που βρέθηκε στη νέα λίστα του Transfermarkt με τις 100 ομάδες με την μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως.
Οι «ερυθρόλευκοι» κατόρθωσαν να βρεθούν στην 93η θέση της λίστας, με την αξία τους να κινείται ανοδικά αυτή τη χρονιά και να φτάνει τα 136,45 εκατ. ευρώ. Το όριο για να μπει μία ομάδα στην λίστα ήταν τα 126,5 εκατ. της Σέλτικ.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες εκείνες απείχαν αρκετά από τα νούμερα αυτά. Ο ΠΑΟΚ ήταν δεύτερος στην Ελλάδα με 89,25 εκατ. ευρώ, κοντά του και ο τρίτος Παναθηναϊκός με 87,15 εκατ. και στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ με 70,48 εκατ. Την πεντάδα κλείνει ο Άρης με 35,7 ενώ η έκπληξη της χρονιάς, Λεβαδειακός είναι 8ος με 12,63 εκατ.
