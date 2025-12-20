Ολυμπιακός - Κηφισιά: Ο Παντελίδης ισοφάρισε και πανηγύρισε αγκαλιά με τον Τεττέη
Ισόπαλες πήγαν στα αποδυτήρια του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η Κηφισιά και ο Ολυμπιακός. Οι γηπεδούχοι προηγηθήκαν στο 23' όταν ο Ταρέμι ευστόχησε σε πέναλτι που έδωσε ο Ευαγγέλου σε μαρκάρισμα του Πέτκοφ στον Ιρανό αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 23ο λεπτό με τον Παύλο Παντελίδη.
Ο Ταρέμι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)
👉🔗https://t.co/92RW933kuv#ingr #insports #ολυμπιακος #ταρεμι pic.twitter.com/o6lokFD3oT— in.gr/news (@in_gr) December 20, 2025
Ο Πόμπο πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά, ο Έλληνας ακραίος επιθετικός έφυγε στην πλάτη του Ορτέγκα, πλάσαρε στην κλειστή γωνία του Τζολάκη και ισοφάρισε σε 1-1. Ο 23χρονος winger πανηγύρισε το γκολ του αγκαλιά με τον «Διόσκουρο» του Ανδρέα Τεττέη.
Θυμίζουε πως αμφότεροι οι δυο παίκτες της Κηφισιάς ανήκουν στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έδωσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ για να τους αγοράσει «πακέτο». Στο Φάληρο είναι δεδομένα το τελευταίο ματς του Τεττέη με την Κηφισιά, ενώ με βάση την ισχύουσα συμφωνία ο Παντελίδης θα μετακομίσει στο Κορωπί από το καλοκαίρι.
Ο σκόρερ της Κηφισιάς είχε βρει δίχτυα και στο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη αλλά και στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ο 23χρονος επιθετικός έφτασε τα 7 γκολ σε 14 ματς πρωταθλήματος.
