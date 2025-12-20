Μεντιλίμπαρ: «Η Κηφισιά έπαιξε έξυπνα τις καθυστερήσεις, μας έφερε νευρικότητα όλο αυτό»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στις καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς, λέγοντας πως όλο αυτό έφερε νευρικότητα στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Κηφισιά και με αυτό το 1-1 στο Καραϊσκάκης απώλεσε δύο σημαντικούς βαθμούς. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στις καθυστερήσεις των αντιπάλων του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως θα μπορούσε ο διαιτητής να κρατήσει ακόμα και 20 λεπτά.

Αναλυτικά ο Ισπανός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

Για το που εστιάζει στο ματς: «Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν κακά από πλευράς μας. Παίξαμε περπατώντας, στη συνέχεια το θέλαμε και προσπαθήσαμε. Το θέλαμε αλλά δεν το καταφέραμε»

Για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς: «Παίξανε έξυπνα. Ο τερματοφύλακας όταν είναι στο έδαφος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διαιτητής. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο διαιτητής είναι να δώσει 20 λεπτά και όχι έντεκα».

Για το αν επηρέασε τους παίκτες του: «Ναι μας έφερε νευρικότητα και βιασύνη, μας έκοψε τον ρυθμό. Χάθηκε ο χρόνος μέσα στο παιχνίδι. Σου δίνουν 11 λεπτά αλλά τα πέντε λεπτά δεν έπαιζαν. Όταν σου δίνουν πολλές καθυστερήσεις ο κόσμος νομίζει ότι είναι καλό αλλά δεν είναι γιατί χάνεται χρόνος»

Για το ότι ενδεχομένως να χαθεί η πρωτιά: «Πρέπει να είμαστε πρώτοι στην τελευταία αγωνιστική, αυτή είναι που μετράει. Το Δεκέμβρη δεν κερδίζονται πρωταθλήματα».