Ατρόμητος: Σχεδόν πλήρης στη Λάρισα

Μάκης Σταθάτος
Οι παίκτες του Ατρόμητου

Μοναδική απουσία ο Ματουσαμί για τον Ατρόμητο ενόψει της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Κυριακή στη Λάρισα την ΑΕΛ Novibet με τους Περιστεριώτες να μην έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Μοναδική απουσία είναι αυτή του Ματουσαμί, ο οποίος έχει υποχρεώσεις με την Εθνική του ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στην αποστολή του Ατρόμητου βρίσκονται οι: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

@Photo credits: INTIME
     

