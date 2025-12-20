Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα με αφορμή το αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που δεν παίζει εκτός έδρας το τελευταίο παιχνίδι του στην χρονιά! Βλέπετε, όποτε αυτό συνέβη, εδώ και αρκετά χρόνια, ποτέ δεν κέρδισε! Ας θυμηθούμε το 0-0 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, το 2-2 με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα και το 0-0 στο Πανθεσαλλικό με τον Βόλο!

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ακόμη κι όταν δίνει στο Καραϊσκάκη το τελευταίο παιχνίδι του κάθε χρόνο, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, πάει καλά από πλευράς απόδοσης! Τουλάχιστον, όμως, κερδίζει, κουτσά στραβά. Συνήθως οριακά (1-0 δύο φορές τη Λαμία, 1-0 τον ΠΑΣ και 3-1 τον Παναιτωλικό, με τα γκολ της νίκης στο 83’ και στο 85΄) και σπάνια με άνεση (5-1 τη Λάρισα, 3-0 τη Λαμία, πάλι!).

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη…εξυπνάδα για να καταλάβουμε ότι το μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι του κάθε χρόνου είναι στα ταξίδια που θα κάνουν σε χώρες μαγικές κι ονειρεμένες, κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ρεπό τους (εφτά ημέρες το φετινό). Και, κάπως έτσι, παίζουν τόσο όσο για να κερδίσουν. Κάτι που ασφαλώς μπορεί να τους κοστίσει.

Ειδικά, θα έλεγα, όταν έχεις αντίπαλο μία ομάδα όπως η φετινή Κηφισιά, που βγάζει το λάδι όλων των μεγάλων, είτε εντός, είτε εκτός έδρας. Πολύ απλά γιατί έχει ταλέντο μπροστά και είναι πολύ σκληροτράχηλη πίσω-αυτή έχει τις περισσότερες κίτρινες, αλλά και κόκκινες κάρτες! Είναι τέτοιο το παιχνίδι που θέλει ο Λέτο, aggressive, πολύ δυναμικό. Το θυμόμαστε κι από το πρόσφατο Κηφισιά-Ολυμπιακός (1-3) στη Νεάπολη, με τον Αργεντίνο πρώην άσο του ΠΑΟ να λέει στους παίκτες του μετά από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Τετέη, από πίσω, στον Πιρόλα, «έτσι πρέπει να παίζετε», όπως μας είχε μεταφέρει ο ρεπόρτερ του συνδρομητικού καναλιού που ήταν δίπλα στον πάγκο της Καλλιθέας.

Θέλω να πω ότι αν πιστεύουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι απόψε τους περιμένει ένας αντίπαλος που θα μπει στο γήπεδο για να απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο-χαλί του Καραϊσκάκη, θα έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Η Κηφισιά και καλή ομάδα είναι και δίνει το 100% σε δύναμη, πάθος, σκληράδα. Αν δεν βγάλεις κι εσύ τσαγανό και δεν παίξεις καλά, δεν την κερδίζεις.

Πάνω σε αυτό μάλιστα, μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει και η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Αλλιώς είναι ένα γεμάτο Καραϊσκάκη κι αλλιώς είναι ένα μισογεμάτο Καραϊσκάκη. Ένα γεμάτο γήπεδο κάνει και τον παίκτη του Ολυμπιακού να νιώσει περισσότερο υπεύθυνος. Καταλαβαίνει ότι το ματς είναι σημαντικό. Του βάζει ρε παιδί μου άλλη πίεση. Όπως και στον αντίπαλο. Όταν βλέπει κι ο παίκτης μία εξέδρα αδιάφορη και όχι γεμάτη, είναι κάτι διαφορετικό.

Η σπουδαιότητα του αγώνα φαίνεται αν τον δεις…ανάποδα! Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, κατά πάσα βεβαιότητα θα μείνει δεύτερος στη βαθμολογία, πίσω από την ΑΕΚ, που λογικά αύριο θα κερδίσει στη Φιλαδέλφεια τον πολύ μέτριο φέτος ΟΦΗ. Μία ΑΕΚ που προέρχεται από εννιά συνεχόμενες νίκες (η, αν θέλετε έχει 11 νίκες και μία ισοπαλία στα 12 τελευταία παιχνίδια της) και που θα πάρει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση αν βρεθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και θα έχει να λέει ότι είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και 3η στο Κόνφερενς Λιγκ και στο Κύπελλο.

Αν θέλει ο Ολυμπιακός να λέει, «είμαι πρώτος στο πρωτάθλημα, πρώτος στο Κύπελλο και έχω ακόμη πιθανότητες να περάσω στο Τσάμπιονς Λιγκ», πρέπει να κερδίσει απόψε πάση θυσία .

Άσχετο: Ο Στρεφέτσα μπορεί να βοηθήσει στις στατικές φάσεις. Όχι ότι είναι σούπερ, αλλά έχει ορισμένα καλά κτυπήματα. Δεν είναι, νομίζω, η καλύτερη επιλογή να παίρνει όλα τα κόρνερ και τα φάουλ ο Ρόντινεϊ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι το αριστερό πόδι του Γιαζίτσι είναι ό,τι καλύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εξ ου, άλλωστε, και τα πολύ ωραία γκολ που βγάζει, αλλά και ορισμένες πολύ καλές σέντρες του και εκτελέσεις στημένων φάσεων. Οι επαφές του είναι μοναδικές. Γι΄ αυτό και πολύς κόσμος αναρωτιέται γιατί δεν παίζει περισσότερο, γιατί δηλαδή δεν τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ περισσότερο.

Απλά, για να έχουμε μία ολοκληρωμένη άποψη για το «πακέτο» που δίνει ο Τούρκος, ας λάβουμε υπόψιν μας και κάποια από τα δεδομένα του στο πολύ εύκολο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή: Κόπηκε οκτώ φορές από αντίπαλους αμυντικούς, είχε πέντε κακές σέντρες, καμία καλή εκτέλεση κόρνερ στις τρεις, ένα σουτ που έκανε κοντραρίστηκε σε σώμα αμυνόμενου και μία φορά έχασε την μπάλα στην περιοχή του αντίπαλου.

Ασφαλώς και υπερισχύουν το ωραιότατο γκολ που πέτυχε στο άλλο σουτ που επιχείρησε, οι τρεις καλές σέντρες του (μία έφερε γκολ), η καλή εκτέλεση φάουλ (που έφερε γκολ), η έξυπνη πάσα του προς τον Ποντένσε στο ξεκίνημα του 3-0, μία όμορφη κίνηση του και μία έξυπνη πάσα προς τον Γιάρεμτσουκ. Ωστόσο ας ξέρουμε ότι ο Γιαζίτσι είναι παίκτης που και στα καλά του ακόμη, έχει πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες.

Και για το τέλος ένα ιμότζι