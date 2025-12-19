Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Μόνο τότε θα έπεφτε το όνομα του Τσιμίκα στο τραπέζι»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέλυσε στους Galacticos by Interwetten την υπόθεση-στόπερ στον Ολυμπιακό και το δώρο Χριστουγέννων που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.

Τις τελευταίες ώρες προκύπτουν συνεχώς δημοσιεύματα για στόπερ που συνδέονται με τον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο ανέλυσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten.

Ένα από τα ονόματα που ακούστηκαν ήταν και αυτό του Μπεράλντο, ο οποίος δεν επιθυμεί να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν μεσούσης της σεζόν. Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα υπήρχαν επαφές με τους Παριζιάνους για τον 22χρονο, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Αναφορά έγινε και στην περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα και στο αν και κατά πόσο είναι πιθανό να πέσει στο τραπέζι το όνομά του μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα. Επιπλέον, ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε μία... αινιγματική ευχή του Μεντιλίμπαρ από τον Άγιο Βασίλη.