Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ότι το βαρύ πρόγραμμα σημαίνει ότι η ομάδα του είναι μέσα σε όλους τους στόχους.

Όταν είσαι δυνατός και θες να είσαι στους καλύτερους, θ' αντιμετωπίσεις και τους καλύτερους. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα με την έναρξη του 2026, αφού και στο Κύπελλο θα παίξει ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κι αν περάσει θα έχει Παναθηναϊκό ή Άρη στα ημιτελικά.

Σε περίπτωση που περάσει το τριφύλλι, τότε θα γίνουν τρία ντέρμπι αιωνίων σε μία εβδομάδα. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν δύσκολα ματς στο πρωτάθλημα, αλλά και το Champions League.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για το πρόγραμμα και τόνισε ότι αυτό ακριβώς θέλει, ενώ ευχήθηκε να συνεχίσει η ομάδα του όπως είναι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για το βαρύ πρόγραμμα που προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου:

«Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πως θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές. Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το super cup. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».

Για το ματς με την Κηφισιά:

«Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».

Οι ευχές του για τις γιορτές:

«Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».

Για το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη:

«Να συνεχίσουμε όπως είμαστε».