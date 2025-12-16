Οι δύο ελπίδες του Παναθηναϊκού για αλλαγή εικόνας!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τις συνθήκες που μπορούν να βελτιώσουν το αγωνιστικό πρόσωπο του «τριφυλλιού» την νέα χρονιά.

Κατά γενική ομολογία η εικόνα του Παναθηναϊκού φέτος, με εξαίρεση τα καλοκαιρινά προκριματικά που έφεραν την πρόκριση στη league phase του Europa League, είναι προβληματική.

Όχι τόσο ανασταλτικά αλλά πολύ περισσότερο στο δημιουργικό κομμάτι, καθώς σε κανένα κομμάτι ή σημείο της σεζόν οι «πράσινοι» δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν ποιότητα στα τελευταία μέτρα του γηπέδου. Είτε συνδυαστικά, είτε ατομικά, είτε ως ομαδικές κινήσεις σε συγκεκριμένους χώρους στο επιθετικό τρίτο. Παράλληλα, το Τριφύλλι αντιμετωπίζει τεράστιο πνευματικό ζήτημα.

Σε παιχνίδια που χρειάζεται αντίδραση ή μπορεί να «στραβώνουν» λίγο ή πολύ, παρατηρείτε εικόνα αποσύνθεσης και φόβος. Όπως συνέβη στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου ημίχρονο στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Βόλο στη Λεωφόρο.

Τα πράγματα στο ποδόσφαιρο δεν λύνονται με μαγικά. Δεν υπάρχουν ξόρκια. Ούτε μάγοι. Παρά μόνο δουλειά και λύσεις. Ο Παναθηναϊκός μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα έχει μπροστά του μία συνθήκη που προσφέρει ελπίδα μα πάνω από όλα απαίτηση προόδου. Χωρίς βελτίωση της συνολικής αγωνιστικής του εικόνας, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ θα κινδυνεύσει σοβαρά να τερματίσει στο «1-4», να φτάσει μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου και να προχωρήσει στην Ευρώπη.

Πράγματα που δεν αποτελούν στόχο αλλά ελάχιστη υποχρέωση σε μία σεζόν όπου όπως όλα δείχνουν, η διεκδίκηση του τίτλου ολοκληρώθηκε πριν έρθουν τα Χριστούγεννα με γκέλες «βαρβάτες» κόντρα σε Κηφισιά, Βόλο και ΑΕΛ.

Ποια είναι αυτή η συνθήκη;

Από τις 29 Δεκεμβρίου όταν και θα ολοκληρωθεί η εβδομαδιαία άδεια για τις γιορτές(θα μπορούσε να είναι και πενθήμερη με βάση τις... τρομερές επιτυχίες των παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα) μέχρι και το πρώτο ματς για το 2026, αυτό με τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο, ο Μπενίτεθ θα έχει ένα ποδοσφαιρικό «δώρο» Χριστουγέννων.

Να δουλέψει για σχεδόν δύο εβδομάδες με τους ποδοσφαιριστές του, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ μέχρι και σήμερα λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις.

Το μοναδικό «εργαλείο» που διαθέτει ένας προπονητής για να βελτιώσει την ομάδα του, να την «πλάσει» σύμφωνα με τα δικά του θέλω, είναι οι προπονήσεις. Όταν, λοιπόν, κάποιος αναλαμβάνει μεσούσης της σεζόν σε σύλλογο με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι σημαντικές προπονήσεις είναι λίγες, πολύ λίγες.

Οπότε η μία προοπτική βελτίωσης, η απαίτηση για πρόοδο έρχεται από μία κατάσταση προετοιμασίας με όλους τους παίκτες διαθέσιμους, πλην των δύο που θα βρίσκονται στο Κόπα Άφρικα.

Το δεύτερο θετικό της όλης ιστορίας είναι οι μεταγραφές. Για διάφορους λόγους η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού έμεινε από λύσεις και ποιότητα. Από το περσινό ρόστερ έφυγαν Μαξίμοβιτς και Ουναϊ. Ήρθε ένας μόνιμα τραυματίας χαφ(Ρενάτο) και ένας παίκτης που ακόμη δεν τον έχουμε δει.

Ο Ταμπόρδα. Ο Τεττέη θα φορέσει τα πράσινα και θα αυξήσει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά στο «9» και το σύνολο έχει ανάγκη από δύο χαφ που θα κάνουν την διαφορά με το... καλημέρα. Συν όποιες κινήσεις γίνουν συμπληρωματικά κάτω από τα δοκάρια και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η «ένεση» ποιότητας αλλά πάνω από όλα προσωπικότητας θα δώσουν λύσεις στα χέρια του προπονητή και ο Παναθηναϊκός αν αξιοποιήσει σωστά αυτές τις δύο εβδομάδες δουλειάς και πετύχει στον μεταγραφικό του σχεδιασμό, θα αυξήσει τις πιθανότητες να πατήσει στα πόδια του και να γίνει μία πραγματικά καλή ομάδα με διάρκεια...



