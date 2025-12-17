Καβάλα - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Έχοντας πίσω του τη δύσκολη με 2-1 νίκη κόντρα στον Βόλο για τη Stoiximan Superleague (14/12), ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει σήμερα (17/12) τις υποχρεώσεις του και για το Κύπελλο Ελλάδας.
Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έχει το ματς της 5ης αγωνιστικής με την Καβάλα, στο οποίο φυσικά θέλει τους τρεις βαθμούς για να κάνει το απόλυτο (4/4) και να πάρει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει συνέχειας.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
