Τι θέλει ο Παναθηναϊκός σήμερα στην Καβάλα: Τα σενάρια για την 4άδα

Αναλυτικά όλα τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό ενόψει του σημερινού παιχνιδιού με την Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στην τελευταία του φάση μπαίνει σήμερα το League Stage του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καβάλα, σε ένα παιχνίδι που μόνο αδιάφορο δεν είναι για τους «πράσινους», καθώς εκτός από το γόητρο υπάρχει και βαθμολογικό κίνητρο.

Θυμίζουμε πως στα τρία προηγούμενα ματς της διοργάνωσης, το «τριφύλλι» μέτρησε ισάριθμες νίκες κόντρα σε Athens Kallithea, Ατρόμητο και Κηφισιά, έχοντας μαζέψει συνολικά 9 βαθμούς. Μόνο που οι νίκες αυτές ήταν οριακές, με αποτέλεσμα η διαφορά τερμάτων, που αποτελεί το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία, να είναι μόλις στο +3.

Η θέση του Παναθηναϊκού

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση, έχοντας από πάνω, κατά σειρά, τον Λεβαδειακό, την ΑΕΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ. Με εξαίρεση τους «ερυθρόλευκους», όλοι οι υπόλοιποι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, με τους δύο πρώτους μόνο να έχουν το απόλυτο των νικών.

Η βαθμολογία

1. Λεβαδειακός (10-3) 12

2. ΑΕΚ (6-1) 12

3. Άρης (6-2) 10

4. Ολυμπιακός (12-3) 9*

5. ΟΦΗ (7-3) 9

6. Παναθηναϊκός (4-1) 9*

7. Βόλος (10-7) 7

8. Ατρόμητος (7-5) 7

9. Κηφισιά (4-4) 5

10. Αστέρας Aktor (7-4) 4

11. Παναιτωλικός (5-4) 4

12. ΠΑΟΚ (6-6) 4*

13. Ηρακλής (2-3) 4*

14. Athens Kallithea (3-5) 3

15. Ελλάς Σύρου (8-13) 3

16. Μαρκό (3-6) 1*

17. Καβάλα (2-6) 1*

18. ΑΕΛ Novibet (4-9) 1

19. Ηλιούπολη (1-10) 0

20. Αιγάλεω (1-13) 0

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Τι θέλει ο Παναθηναϊκός

Σήμερα το μεσημέρι στην Καβάλα, ο Παναθηναϊκός θέλει σε πρώτη φάση τη νίκη, προκειμένου να φτάσει τους 12 βαθμούς και να μπει στην τετράδα, κάτι που θα του εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην προημιτελική φάση.

Θυμίζουμε πως εκεί, το νέο format προβλέπει ότι το εισιτήριο για τα ημιτελικά θα κριθεί σε μονό αγώνα, που θα γίνει στην έδρα της ομάδας που θα έχει τερματίσει στην πρώτη τετράδα. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, στην έδρα του «τριφυλλιού», στη Λεωφόρο.

Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή και η λογική λέει πως θα κερδίσει, η πρώτη θέση στο League Stage είναι δική του, καθώς ήδη έχει διαφορά τερμάτων +9, που αναμένεται να αυξηθεί. Άρα, ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, είναι αυτός της δεύτερης θέσης, την οποία έχει ο Λεβαδειακός, που έχει +7 στα γκολ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι «πράσινοι» θα πρέπει να κερδίσουν με 5 γκολ διαφορά, προκειμένου να πάνε στο +8 και να ξεπεράσουν την επίδοση της ομάδας της Βοιωτίας. Μία ενδεχόμενη νίκη με 4-0 στην Καβάλα σήμερα δεν θα είναι αρκετή, καθώς μπορεί να ισοφαρίζει τη διαφορά του Λεβαδειακού, όμως το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει καλύτερη επίθεση, που είναι το δεύτερο κατά σειρά κριτήριο. Αν καταφέρει και τερματίσει στη δεύτερη θέση, τότε εκτός από τον προημιτελικό που θα έχει στην έδρα του, θα έχει και τη ρεβάνς των ημιτελικών.