Ο Χρήστος Ζαφείρης προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και ο Δικέφαλος του Βορρά ανέβασε σχετικό βίντεο.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ήδη εντάχθηκε στο δυναμικό του ΠΑΟΚ και έκανε και την πρώτη του προπόνηση, δείχνοντας και την μεγάλη του διάθεση να προσφέρει με το... καλημέρα. Ο διεθνής χαφ για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έσπασε κάθε ρεκόρ σε επίπεδο χρημάτων, βίωσε και το κλίμα στην ομάδα αλλά και το πόσο ζεστά τον υποδέχθηκαν οι νέοι συμπαίκτες του.

Φυσικά υπήρχε και το καθιερωμένο... φατούρο! Ο Ζαφείρης έρχεται να προστεθεί στις επιλογές του Λουτσέσκου για τον άξονά του.