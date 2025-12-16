ΠΑΟΚ: Το πρώτο «φατούρο» στον Ζαφείρη και η προπόνησή του
Ο Χρήστος Ζαφείρης ήδη εντάχθηκε στο δυναμικό του ΠΑΟΚ και έκανε και την πρώτη του προπόνηση, δείχνοντας και την μεγάλη του διάθεση να προσφέρει με το... καλημέρα. Ο διεθνής χαφ για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έσπασε κάθε ρεκόρ σε επίπεδο χρημάτων, βίωσε και το κλίμα στην ομάδα αλλά και το πόσο ζεστά τον υποδέχθηκαν οι νέοι συμπαίκτες του.
Φυσικά υπήρχε και το καθιερωμένο... φατούρο! Ο Ζαφείρης έρχεται να προστεθεί στις επιλογές του Λουτσέσκου για τον άξονά του.
