Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει το μεγάλο ποσό που προτίθεται να δώσει η τουρκική ομάδα για χάρη του γκολκίπερ των Πειραιωτών τον ερχόμενο Γενάρη.

Το όνομα του Κωνσταντίνου Τζολάκη παραμένει ψηλά στη λίστα αρκετών ομάδων της Ευρώπης, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί έναν από τους πλέον πολυσηζητημένους.

Ο πορτιέρε του Ολυμπιακού «τσεκάρεται» από αρκετά κλαμπ εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας όχι απλά κοιτάζει την περίπτωσή του, αλλά είναι έτοιμη να προσφέρει μεγάλο ποσό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προκειμένου να τον αποκτήσει.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο προπονητής, Σεργκέν Γιαλτσίν, έχει δώσει θετικό report για τον 23χρονο κίπερ, και παράλληλα έχει μιλήσει με την διοίκηση του συλλόγου για πιθανή απόκτησή του. Μάλιστα, το προχωράει ακόμη περισσότερο, γράφοντας πως η Μπεσίκτας θα κινηθεί τον Ιανουάριο για τον Τζολάκη, προσφέροντας περί τα 20 εκατ. ευρώ στους Πειραιώτες.

Τέλος, εξηγεί πως αν το θέμα δεν προχωρήσει στις αρχές του 2026, η τουρκική ομάδα θα επανέλθει το καλοκαίρι.

«Μετά την αναφορά του Σεργκέν Γιαλτσίν, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης προστέθηκε στη λίστα μεταγραφών της Μπεσίκτας! Ο Τζολάκης, ο οποίος είχε συνδεθεί επίσης με τη Γαλατασαράι το περασμένο καλοκαίρι και αυτή τη στιγμή τον παρακολουθούν ευρωπαϊκοί γίγαντες όπως η Λίβερπουλ, έχει αναδειχθεί ως μια πιθανή μακροπρόθεσμη επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ για την Μπεσίκτας. Επιπλέον, η Μπεσίκτας αναμένεται να ξεκινήσει επίσημες επαφές με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου και να σχεδιάσει μια μεταγραφή που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο το καλοκαίρι».