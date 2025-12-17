«Αιχμές» Βαλμπουενά: «Όλοι εκπλαγήκαμε με τον αποκλεισμό του Καμπελά από το Champions League»

Ο άσος του Ολυμπιακού Β' αναφέρθηκε στον συμπατριώτη του που οδεύει προς Ναντ, τονίζοντας πως όλοι εξεπλάγησαν όταν έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας από τον Μεντιλίμπαρ.

Το πρόσωπο του Ρεμί Καμπελά κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο με τη μορφή δανεισμού.

Προορισμός του πρόκειται να είναι η γαλλική Ναντ, εκεί όπου αγωνίζεται και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Μάλιστα, ένας άλλος θρύλος των Πειραιωτών, με τον οποίο ο Ελ Αραμπί δημιούργησαν ένα ασυναγώνιστο δίδυμο, ο Ματιέ Βαλμπουενά, μίλησε σε γαλλικό μέσο για την όλη κατάσταση.

Ο ποδοσφαιριστής της β' ομάδας των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην περίπτωση του Καμπελά, αποκαλύπτοντας πως όλοι έμειναν έκπληκτοι όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας για το Champions League τον συμπατριώτη του.

«Δεν έχει παίξει πολύ επειδή η ομάδα είναι σχεδόν ισορροπημένη. Ίσως ήταν απογοητευμένος που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Champions League. Όλοι μας εκπλαγήκαμε και αυτό μπορεί να ήταν ένα μικρό πλήγμα για το ηθικό του. Αλλά κάθε φορά που έπαιζε, παρέμενε ένας ευρηματικός παίκτης. Και σωματικά, δεν είχε τραυματισμούς. Είναι έξυπνος, σε καλή φόρμα, το βλέπω κάθε μέρα», ανέφερε ο Βαλμπουενά.

Μάλιστα, η L'Equipe χαρακτήρισε την άποψη του 41χρονου βραχύσωμου άσου ως «ισχυρή», κάτι που μπορεί να διώξει τις όποιες αμφιβολίες υπάρχουν από πλευράς Ναντ για τη διαφαινόμενη προσθήκη του Καμπελά.